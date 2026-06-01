菲防長盼深化與台交流 外交部：共促印太民主和平

亞洲安全論壇「香格里拉對話」在新加坡舉行，菲律賓防長表示，將尋求與台灣建立更緊密關係。外交部今天對此表示高度肯定，並強調願與菲國及理念相近國家共促印太地區的民主、和平與繁榮。

彭博報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）受訪表示，菲律賓跟美國廣大盟友及防務夥伴網絡深化軍事關係，並跟日本、越南及台灣等夥伴深化關係，這是一項基於共同目標的「趨同合作」。

外交部下午發布新聞稿指出，對此表達誠摯歡迎與高度肯定。在總統賴清德及外交部「總合外交戰略三鏈」政策下，台菲持續深化實質夥伴關係，包括推動「台菲經濟走廊」深化兩國供應鏈韌性。

外交部強調，欣見菲國與美國啟動「矽盛世倡議」下的供應鏈合作，期盼未來雙方在經濟、安全、科技及人民交流成為全方位合作夥伴，台灣願與菲國及理念相近國家共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。