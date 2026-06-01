傳訪英拒見IPAC...韓國瑜：行程都照表操課 沒有一個漏掉

立法院長韓國瑜5月中旬率跨黨派立委訪問歐洲，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）創辦人兼執行主任裴倫德（Luke de Pulford）透露，韓國瑜訪英期間曾拒絕與IPAC會面。韓國瑜今天表示，他們所有行程都照表操課，所有的行程按照原定計劃，沒有一個漏掉。

韓國瑜5月中旬率跨黨派立委訪問歐洲，民進黨立院黨團書記長、IPAC台灣共同主席范雲今說，IPAC總部及秘書處設於倫敦，因此裴倫德原本非常期待韓國瑜訪英期間，能與韓國瑜及跨黨派立委在倫敦會面，但最終未能成行，裴倫德也向她表達相當遺憾。

范雲表示，有許多國民黨立委曾私下表示他們不排斥參與，但最終沒有一位國民黨立委公開出席，國民黨一直很擔心得罪中共，不願出席這個在全球重要的跨黨派國會外交組織。