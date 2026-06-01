捷克議長韋德齊訪問台灣遭陸抗議 韓國瑜致歉

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天二度訪問台灣，引發大陸不滿。韋德齊表示，捷克和台灣都是自由民主國家，不用聽別人的命令；立法院長韓國瑜則向韋德齊致歉，造成外交上困擾不好意思，強調中華民國在世界上存在115年，會繼續堅強下去。

韋德齊今天抵達台灣，中午拜會韓國瑜，兩人會面約2個小時後，對外共同開記者會。韋德齊表示，他出發台灣之前，有詢問他們國會參議院所有參議員，支不支持他這次訪問台灣，而出席的參議院當中有超過80％都同意，所以他感到很榮幸，大多數參議員都願意持續與台灣立法院合作。

韋德齊強調，捷克和台灣都是自由與民主國家，自由民主國家不用聽別人的命令，跟誰或不跟誰交朋友。捷克和台灣的合作是基於兩國互利互惠的基礎上，給兩國都帶來利益與好處，「台灣應該要當捷克的朋友，捷克一定要當台灣的朋友」。

對於北京強烈譴責與反對，韋德齊表示，捷克共和國在執行自己的一個中國原則，可以進行國會外交，所以捷克國會議長訪問台灣立法院長是完全沒有問題的。他們知道有一些國家推動自己的一個中國政策，比如說北京對於一個中國原則有自己的做法，「但我們不是一定要遵守」。

韋德齊還當面邀請韓國瑜訪問捷克共和國，韓國瑜則對韋德齊與在場的捷克議員致上歉意說，「造成大家外交上的困擾，非常不好意思」。

韓國瑜表示，中華民國創建於1911年，到現在已經在世界上堅強存在了115年，「我們會繼續堅強下去」。中華民國在憲法體制之下，我們有自己預定要做的主權國家，我們外交目前有12個邦交國，但對於沒有外交的國家，如果要展開密切來往，是持開放的態度。