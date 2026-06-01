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夏季電價歷史創新高！許宇甄批：無視基層民眾

聯合報／ 記者／陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

「新版夏月電價」今天正式上路，住宅用電千度以上每度8.86元衝破歷史新高。國民黨團首席副書記長許宇甄痛批，行政部門只會用政治修辭「粉飾太平」，完全無視基層民眾在炎夏中的煎熬。

台電官網公告指出，台灣夏季氣溫偏高，冷氣空調用電需求大增，為滿足尖峰用電需求，必須啟動發電成本較高的機組，使供電成本高於非夏月。去年住宅用戶夏月平均每月用電量達418度，較非夏月增加近4成，平均每月電費增加約446元。

許宇甄指出，特別當台電夏季電價創下歷史新高時，受衝擊最大的並非擁有高毛利與全球訂單的科技巨頭，而是傳統產業，以及數百萬領著3萬到5萬元薪水的普通勞工家庭。他們沒有AI紅利，卻要承擔AI耗電帶來的成本。

許宇甄表示，再以監察院115年度編列的水電費預算案為例，我國電費在短短3年內「調漲5次」，尖峰電費平均漲幅達「80%」。許宇甄質疑，這份連公家機關都自承頂不住「通膨海嘯」的官方鐵證，狠狠打臉了經濟部口中「溫和調漲」的謊言，台電卻還想用「只影響2.4%用戶」的宏觀數據玩弄文字遊戲，意圖掩蓋民進黨政府能源政策失控的真相。

許宇甄呼籲，夏季電價創歷史新高已不只是能源問題，也是分配正義問題。當出口成長近五成的榮景集中在不到一成的產業與少數從業人口身上，卻要求全體國民共同承擔能源政策失誤的代價，這無異於用全民的荷包補貼錯誤政策。

許宇甄 電價 電費

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