逾六成盼永遠維持現狀 鄭麗文：愈來愈多民眾了解台獨不可行

川習會後本報民意調查發現，主張永遠維持現狀者首度突破六成，是2010年以來歷次調查的最高點；主張獨立的民眾合計為二成一，創歷年調查的新低。國民黨主席鄭麗文今天表示，愈來愈多台灣民眾了解台獨完全不可行的現實，執政黨不能再走偏鋒、偷換概念，憑添兩岸衝突與戰爭風險。

鄭麗文今舉行訪美行前記者會。針對本報調查發現，7%民眾希望盡快獨立，14%傾向維持現況以後再獨立，4%主張急統，6%主張緩統，63%希望永遠維持現狀。主張永遠維持現狀創本報歷年調查新高。

鄭麗文表示，這是在台灣都可以明顯感受到的趨勢跟風向。尤其是當台獨非常清楚地被列為是兩岸衝突、兩岸戰爭的最重要的導火線，怎麼樣能排除台獨？民進黨從陳水扁、蔡英文到賴清德，都已經非常明確告訴台灣民眾跟國際社會，台獨不可行，台獨不存在，台獨不是議題。更何況全世界各國都奉行一中政策、不支持台獨的立場，全世界沒有一個國家是支持台獨的。

鄭麗文說，這也使台灣愈來愈多民眾了解到這個現實，因此支持台獨的力量會不斷往下遞減。但更重要的是，執政黨不能再走偏鋒、不能在紅線上游移，不能再換湯不換藥、掛羊頭賣狗肉偷換概念，走新兩國論，骨子裡也是往台獨方向走，這些都在國際社會是沒有空間的，憑添兩岸衝突跟戰爭的風險。

鄭麗文說，美國總統川普很清楚跟大家講，他願意保證台海的和平，但一定不可往台獨的方向走，她相信這樣的訊息越來越明確，大家當然希望能繼續維持現狀，在現狀的基礎上強化兩岸的交流對話。

鄭麗文重申，為了兩岸的和平跟穩定，民進黨應該要誠懇、負責任地言行一致，將台獨黨綱下架，徹底移除兩岸戰爭的導火線，成為真正名符其實的和平追求者。在台灣，不應該以莫須有的意識形態、一個不可行的台獨，成為內部分歧對立仇恨撕裂的來源，成為團結台灣2300萬人最大的障礙。

鄭麗文說，她希望和平的努力不是只有國民黨，也希望民進黨不要再無端成為麻煩製造者，無端成為區域風險最大的危機製造者。請負起責任，不要說一套做一套，更不要在理念上游走、想要偷渡絕不可行的台獨，不惜把所有人的和平安全統統賠進去，不只是台灣2300萬人，美國也不願被拖下水，這已經是川普非常明確的宣示了。