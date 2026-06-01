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藍委遭疑介入太流案 經部：司法爭議應循法律途徑解決

中央社／ 台北1日電

媒體報導指國民黨立委牛煦庭接獲陳情協調「太流案」。經濟部今天表示，相關爭議涉2018年公司法修正後第9條第4項條文的解釋及其是否適用於太流公司，經濟部及商業署歷來均依法律規定及法院確定判決結果辦理，若有司法爭議應循法律途徑或訴訟方式尋求救濟與解決。

SOGO經營權爭奪戰因多位立委協助前太流公司負責人李恆隆推動公司法修法，捲入集體貪汙遭重判，全案仍在高等法院審理之際。有媒體指牛煦庭自去年6月起，至少5度邀集經濟部高層官員討論太流公司增資登記及公司法爭議，相關訴求與李恆隆多年來主張的法律論述高度重疊。

經濟部指出，立委關切內容聚焦於公司法2018年修正後第9條第4項的法律解釋，以及太流公司登記事項是否有所適用。對此，經濟部及所屬商業署均依據相關法令規定，以及法院確定判決結果辦理相關登記事宜，並已用函復方式向立委辦公室說明。

經濟部強調，商業署辦理公司登記事項一向依法行政，對於太流公司相關登記案件也均依現行法令規定處理。若太流公司相關關係人對於登記結果或法律適用有不同見解，由於涉及司法爭議，應循法律途徑或透過訴訟方式尋求救濟與解決。

牛煦庭 李恆隆 經濟部

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