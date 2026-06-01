鄭麗文今晚啟程訪美 華府將會見國務院、國防部官員

國民黨主席鄭麗文今晚將率團訪美，她表示，此行將與國務院、國防部等涉台官員會面；民進黨長期誤導的錯誤訊息，累積對國民黨不實的誤解與成見，希望重新讓美國了解，從二戰以來，國民黨才是最忠誠、負責任，可維繫兩岸和平，不讓美國捲入原可避免的戰爭，「我們捍衛中華民國憲法所保證的民主自由，從未改變。」

鄭麗文今在中央黨部舉行行前記者會。她透露稍晚將搭機前往舊金山，除將出席僑宴、也會參訪當地具代表性的企業，以及與史丹佛大學胡佛研究所學者座談。隨後將飛往波士頓，參加哈佛大學與麻省理工學院學者座談，接著到紐約，除有重要智庫座談，也會與僑胞互動；再前往華府，與國會議員、行政部門官員會面，也有幾場大型智庫座談，在結束洛杉磯行程後，返抵台灣。

鄭麗文表示，今年上半年發生兩件對兩岸攸關重大的國際事件，一是她與中共總書記習近平會面、二是川習會。這兩個重要時刻引發全世界高度關注，也攸關台海未來走向。兩岸關係不斷快速惡化，兩岸對峙緊張不斷升高，已經引起國際社會高度憂慮跟關心，這也是為什麼身在台灣的我們必須讓世界知道，台灣對和平的高度願望。她希望此次訪美能更深化對於兩岸和平、區域和平穩定的願望跟努力。

鄭麗文說，當美國總統川普做出清楚的承諾，同時在返回美國的過程中，清楚表達「反對台灣走向台獨」的清楚立場，也不願意為一場可以避免的戰爭讓美國捲入，這個清楚的訊息有助於雙方共同排除兩岸產生軍事衝突戰爭的可能性，這也是國民黨長期以來的立場態度，跟對兩岸和平穩定的承諾跟保證。

鄭麗文說，這樣的態度來自於中華民國憲法，是國民黨最終的信仰、最重要的政治基礎。因為中華民國憲法，創造台澎金馬在戰後的民主、自由、法治、均富的社會，這是他們共同努力的重大成果，也是中華民族的偉大成就，更是2300萬人想要保護的生活方式。在憲法的一中政策以及不支持台獨的政治基礎上，啟動兩岸和平穩定的關係，更在這個基礎上跟國際社會共同維繫可以排除戰爭風險、奠定和平穩定的區域關係。

鄭麗文說，這樣的關係跟發展有賴於與美國更深的互信，美國身為區域關鍵的引導力量，能繼續深化、擴大對這個區域和平穩定的承諾，同時開展一個不同於過去冷戰關係的思維，為未來互惠、共贏雙贏的和平繁榮的未來。她希望鼓勵、提倡結束過去上個世紀第一島鏈的思維，轉化成和平繁榮之鏈，這正需要美中共同的支持，尤其是來自美國的高度支持。

鄭麗文指出，1992年，在海峽兩岸達成九二共識前，當年執政的國民黨政府首次向美國採購F-16戰機。在當年老布希總統宣布要賣給台灣150架F-16的第二個月，海峽兩岸達成歷史性的九二共識，作為啟動協商機制的重要政治基礎，並在1993年4月迎來歷史上非常重要的辜汪會談。這不是有人刻意製造的二元對立的選擇，就好像美中合作，台灣不需要在兩邊選擇一邊，台灣的國土防衛也不是單一條件所構成的。

她強調，國民黨長期以來就是台灣國防安全最重要的支持力量，不是像民進黨說一套做一套、開出很多空頭支票，但完全沒辦法兌現。國民黨在同時間支持台灣，對於不對稱防衛能力進行合理有效的投資，善用台灣在人工智慧、先進科技系統整合上面的優勢。台灣的防衛韌性不只是來自軍事硬體的強化，還有民主制度的穩健，文官體系的專業，軍公教警消長期作為台灣社會安定進步的最重要基石，以及在高科技產業的產業鏈中扮演不可或缺的核心關鍵角色。種種都是台灣成為區域穩定、自我防衛力量的整體防衛韌性。

鄭麗文說，種種對全世界重要的承諾，只有國民黨可以擔負起重責大任，只有國民黨是真正認真負責、要挑起維繫兩岸和平穩定的最重要的負責任的角色，也只有國民黨才是長期在台灣要深化鞏固捍衛台灣民主、法治自由、均富體制的真正的政治力量。這些都希望能跟美國友人，不管是民意機構、行政部門，兩黨靈魂人物，還有各界精英、專家學者全面溝通，讓美方清楚知道國民黨的重要戰略角色。

至於此行預計與哪些政府官員見面以及相關層級，鄭麗文說，在華府與官員的會面，不管是對台系統、國務院、國防部官員都會有的。另外在其他地方，也會有與政治人物或者是官員會面。至於層級、對象以及內容，一向是尊重過往與美方慣例保密。