被爆5度協商太流增資案 牛煦庭澄清：沒有利益往來

SOGO經營權爭奪戰延續至今已經24年，近日週刊報導國民黨立委牛煦庭從2025年6月開始，至少5度邀請經濟部高層官員討論太平洋流通公司（太流公司）增資登記及「公司法」爭議。對此，今天牛煦庭受訪表示，他與辦公室在這裡面沒有利益往來，也已經把會議紀錄，整理好交給經濟部依法作裁斷，已經結案了，沒必要做特定政治聯想。

遠東崇光百貨（SOGO）經營權自從2002年被爆出，因前太流公司董座李恆隆為爭奪經營權，集體索賄跨黨派立委協助推動「公司法」修法，全案仍在高等法院審理。

牛煦庭強調，該案陳情人是來自新加坡的企業家，有可能要投資台灣，但了解中間有法律爭議，所以向他辦公室陳情。他受理的是因為有外資願意投資台灣是好事，所以願意提供服務，不過他在這案上沒預設任何立場，只是要釐清雙方爭議，讓案子早日明確。

牛煦庭辦公室表示，他們知道太流案有爭議，但他們不害怕面對爭議，幾次協調會，他們都清楚表達只是釐清法律見解的不同，但最終裁決權仍然在經濟部。

牛辦也強調，過程中，他們和陳情方沒有任何利益往來，純粹好意解決問題，5次協調會後，也將相關見解與紀錄交給經濟部長，請他依法裁斷，這個陳情案已經結案，不需要大作文章。