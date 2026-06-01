【重磅快評】徐國勇的台股受益論 只講對了一半

民進黨秘書長徐國勇日前針對台股飆破四萬點，但有許多年輕人埋怨「都別人在賺」與自身無關，他說，政府透過證交稅挹注稅收，並轉化為社會福利造福大眾如育兒津貼與租屋補貼等，反問年輕人「難道你沒有受益嗎？」。此番「間接受益」論，不知多數年輕人聽了覺得服氣嗎？

先看看外媒的觀察。剛好今日韓國媒體報導，指出台灣年輕人為了節省開支，竟流行起當「乞丐超人」，也就是在便利商店打折時段搶購即期食品。這個來自國際視角所觀察到的現象，比起台灣官員在冷氣房內自我感覺良好的論點，顯然更貼近台灣基層年輕人的真實困境。當執政者高談股市四萬點的宏大敘事時，台灣年輕人面臨的卻是「生存級」的購買力保衛戰。在繁榮的數據背後，許多年輕人的生活品質正在倒退，這種反差不僅荒謬，更顯得殘酷。

事實上，徐國勇的談話只講對了一半。股市活絡，政府證交稅收確實增加，若政府善用國庫資源進行建設或挹注社福，客觀上確實讓全民有機會分潤。然而，問題的核心在於財富分配的本質。經濟學中的「坎蒂隆效應」（Cantillon Effect）在此展露無遺：當資產價格飛漲時，優先獲得資源的資本階級掌握了先機，透過炒作資產實現財富翻倍；反觀領取固定薪資的廣大受薪階級，購買力卻在通膨與資產價格膨脹中不斷萎縮。換句話說，這些漂亮的數字遊戲，對於大多數百姓而言，不僅沒有好處，反而因財富效應進一步推升房價、物價，造成資源分配的惡性循環，深化了年輕人的相對剝奪感。

更值得深思的是股市背後的虛胖。當執政者以四萬點作為政績盾牌時，市場數據顯示，有一半以上的上市公司股價其實仍徘徊在年線之下。這代表繁榮的股市僅僅是特定產業的「嘉年華」，大量的產業依然在生存線上掙扎。如果連這些企業都無法感受到股市紅利，員工薪資無法成長，又遑論基層年輕人能從中感受到所謂的「間接受益」？這種經濟結構的失衡，造成所謂的「K型經濟」強者愈強，弱者則在通膨與高房價中逐漸窒息。

正如不少人的質疑，不是所有人都買股獲利，政府的稅收分配也不見得被分配到，但若股市飆漲效益外溢到房市，難道台北房價居高不下，年輕人買不起房，也能被政府視為某種「間接受益」嗎？這種倒果為因、與民眾痛感嚴重脫節的邏輯，正是執政傲慢的體現。政府不僅沒有處理好貧富分配問題，反而透過稅收分配的說詞，企圖將政策失敗粉飾為經濟奇蹟，這種話術只會讓年輕人感受到更深的被背叛感。

年輕人埋怨的，從來不是政府有沒有發錢，而是那個「機會不均等」的社會結構。育兒津貼與租屋補貼或許能減輕短期的燃眉之急，但無法化解結構性貧富差距帶來的焦慮。若政府僅強調收來的證交稅會拿來照顧青年，而不去正視薪資停滯、房價高漲與產業轉型失敗的病灶，執政者只會離年輕人愈來愈遠。政府對於產業升級的無能為力，導致經濟成長的果實無法均勻分配，最終只能靠舉債或稅收再分配來暫時維持社會穩定。

執政者端出來的經濟政績，不該只是股市堆疊上幾萬點，也不是靠著AI產業一枝獨秀，而是能否讓年輕人在這片土地上，憑藉努力就能實現夢想，不用在深夜的超商，為了幾折的即期飯糰精打細算。面對外界的審視及提醒，執政者別急著巧辯，別讓那道橫亙在政府與青年之間的鴻溝，變得更加深不可測。

唯有正視結構性的不平等，放棄傲慢的數字統治，轉而透過具體的教育改革、住房正義與薪資結構優化，才能真正回應青年對未來的殷切期盼。否則，即使台股邁向5萬點榮景，也無法掩蓋年輕人對社會階層日益僵化的慨嘆。