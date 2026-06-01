東亞民主論壇／韓國瑜：政治極化急速加劇 必須求同存異、尋求共識

台灣民主基金會今天舉辦2026年東亞民主論壇，基金會董事長韓國瑜以錄影方式致詞表示，近年來社會極化與政治極化現象在各個層面急速加劇，使得政策制定的共識變得緩慢且艱難；台灣也無法全然倖免於這股日益攀升的極化趨勢。「我們必須不斷討論與溝通，在彼此差異之中，求同存異，積極尋求共識。」

韓國瑜表示，在後疫情時代，東亞民主國家如同全球各地其他民主國家一樣，都深刻體認到，在瞬息萬變的世界中，建立社會韌性與民主韌性，非常迫切與重要。兩年前，2024年東亞民主論壇以「強化民主韌性」為主題，正視了這一及時的課題。然而，隨著新的決心而來的，是新的挑戰。近年來，社會極化與政治極化現象在各個層面急速加劇，群體之間的分歧與不和睦，使得政策制定的共識變得緩慢且艱難。

韓國瑜說，除此之外，人工智慧科技的廣泛應用，也對社會互信的基石造成前所未有的挑戰。對於台灣、東亞，乃至於全世界的民主政體而言，如何在提升科技發展的同時，回應新興科技技術對民主制度所產生的風險，也是我們今日齊聚討論的重要原因。

韓國瑜說，作為地緣政治緊張局勢下捍衛自由民主價值的前線，台灣也無法全然倖免於這股日益攀升的極化趨勢。根據瑞典哥德堡大學V-Dem 研究所的報告，整個東亞地區在過去幾年間都出現政治極化的現象。儘管如此，在政治與社會極化的挑戰中，台灣始終堅守對民主價值與理想的承諾。根據過去兩年自由之家的「世界自由度報告」、經濟學人資訊社（EIU）的「民主指數」，以及V-Dem 報告，台灣的自由民主排名，依舊高居亞洲的前三名。

韓國瑜說，這份韌性不僅源於我們在制度內建立共識的努力，也來自於社會各界共同對抗假訊息、促進對話與理解的決心。這是一個必須持續努力進行的任務。我們必須不斷討論與溝通，在彼此差異之中，求同存異，積極尋求共識。

今年東亞民主論壇的主題是「重塑民主核心：凝聚共識抗衡社會極化」，韓國瑜說，藉由這次區域與國際民主夥伴的聯合論壇，期待共同找出極化問題的核心成因、探討當前的主要問題與挑戰，並腦力激盪，找出因應極化的創新解決方案。