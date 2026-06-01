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蔣萬安背後有「藏鏡人」？殷瑋酸吳沛憶：顯然是沒有當過行政官員
民進黨立委吳沛憶今天接受廣播節目專訪時，指蔣萬安議會備詢時，背後都有一位「藏鏡人」，會透過平板電腦即時整理資料、提供答案讓蔣答詢。北市研考會主委殷瑋今酸吳沛憶，表示吳顯然是沒有當過行政官員，「誰在備詢時，面對像吳這麼優秀的民代質詢，有任何心力可以去看任何資料或任何提示。」
吳沛憶今天接受廣播節目專訪，吳沛憶說，她過去擔任北市議員期間觀察到，蔣萬安赴議會備詢，前方會擺放平板電腦，殷瑋則坐在後方即時整理資料、提供答案，許多時候議員提出問題後，蔣萬安會出現短暫停頓，等待後方團隊輸入資料與回應內容。
對此吳沛憶的說法，殷瑋今受訪表示，所有官員包括行政首長，面對質詢本來就是一個「即問即答」的形式，這個事情是非常自然。吳沛憶委員可能要等到有更多在行政單位，要備詢的經驗之後，可以更充分地了解這個問題。
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