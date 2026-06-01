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遭藍營質疑「喬病床換看板」涉對價關係 江肇國痛批：抹黑轉移焦點

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市議員江肇國。圖／江肇國提供
民進黨台中市議員江肇國。圖／江肇國提供

國民黨台北市議員楊植斗與北市議員擬參選人李明璇今在國民黨召開記者會，指控台中綠營民代疑似「喬病床」後，收受委託人看板贊助，質疑有對價關係。民進黨台中市議員江肇國表示，那地點是支持者長期提供他掛看板，國民黨此舉是抹黑、轉移焦點。

近期國民黨立委羅廷瑋提供民眾服務中，有一項為「病房請託」，引發爭議，更有醫護人員批評，直指「病房請託」就是「喬床」、「關說」。針對外界質疑，羅廷瑋於臉書回應，表示不會要求醫院破例，不會干涉醫師的專業判斷，一切按照醫院規範。

楊植斗與李明璇今在國民黨召開記者會，楊植斗質疑，一名綠營民代2024年幫民眾喬病床後，2025年在車流量大的路口出現其大型看板贊助，看板點位得來不易，懷疑有對價關係。

江肇國今受訪指出，真是莫名其妙、不知所云，連公布的看板也打馬賽克。該地點之前是支持者常年供他掛看板，且2023年競選立委時就提供出來讓他掛，國民黨說他2024年關心病床，2025掛看板，如果用此去穿鑿附會，影射對價，有抹黑的嫌疑，不用國民黨把資料給檢調，他直接告國民黨中央黨部，惡意抹黑。

江肇國說，民代都有接受病患或家屬請託的經驗，但所有醫療行為都須尊重醫護專業與醫院制度，民代無法介入什麼。整起事件是國民黨中央要幫涉入喬病床糾紛的羅廷瑋解套，他向羅廷瑋喊話「江肇國並非他的政治救援投手」，犯錯出包，不要反過來告人、抹黑、轉移焦點。

江肇國 藍營 羅廷瑋 楊植斗 李明璇 國民黨

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