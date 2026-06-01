捷克參議會議長韋德齊送韓國瑜獅子 祝福台捷關係「總會站起來」

捷克參議院議長韋德齊今天率團訪問台灣，中午拜會立法院。韋德齊致詞時稱很榮幸有機會第二次訪問台灣，證明兩國友誼超越黨派。他還從背包裡拿出一個印有台灣、捷克國旗的捷克獅子木製紀念品致贈立法院長韓國瑜，指這個獅子跌倒後總能站起來，「祝福台捷關係也總是會站起來」。

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團今天抵達台灣，訪台期間預計晉見賴清德總統、副總統蕭美琴，與會見立法院藍綠代表。韋德齊一行人大約於中午12時20分左右到立法院，韓國瑜、副院長江啟臣以及國民黨立委萬美玲、民進黨立委范雲、民眾黨立委陳清龍親自接待。

韋德齊表示，他感到很榮幸有機會第二次訪問台灣，上次訪問台灣是立法院前院長游錫堃邀請，這次是韓國瑜邀請，這證明兩國之間的友誼很真實、超越政治黨派。

韋德齊也稱有個驚喜要告訴大家，隨後從背包裡拿出一個印有台灣、捷克國旗的「獅子」要送給韓國瑜。韋德齊稱這獅子高興時就會點頭、跌倒時就會重新站起來，因此祝福韓國瑜與各位「台捷關係也總是會站起來」 。

韓國瑜致詞時則稱，立法院代表人民最高的民意機構，對捷克在國際組織上一直不斷地幫中華民國發聲，支持台灣參與國際組織，對捷克所有人民的友誼深表感謝。

韓國瑜稱，在他印象中這世界上有4個國家，土地面積並不是太大，人口不是太多 ，但是有巨大的影響力。第一個就是瑞士以金融業、服務業等聞名全球；第二個則是梵蒂岡土地雖小，但是14億天主教徒的信仰中心；第三個是新加坡控制了馬六甲海峽以及政府有效的治理，在國際政治上特別是東南亞有巨大的影響力。

韓國瑜表示，第四個國家就是捷克共和國，雖然只有1千萬多人口，土地面積7萬平方公里，但是幾十年來捷克的努力，以及傳承羅馬帝國，以及在文化、藝術都有卓越的表現，在當今國際政治上，於歐洲以及世界上又推出人權外交以及民主外交，獲得非常巨大的回響，捷克共和國可以說是小，但是有巨大的影響力。

韓國瑜強調，希望台捷雙方，中華民國與捷克共和國大家能維持更好的情誼，祝福韋德齊議長以及所有捷克人民，也希望這次韋德齊到訪也能夠滿載而歸。