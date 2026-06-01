快訊

0601-0617「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「思緒清晰」：努力有實質回報

養大後比人高！拉布拉多越長越走鐘 DNA一驗…訓犬師傻眼了

聽新聞
0:00 / 0:00

捷克參議會議長韋德齊送韓國瑜獅子 祝福台捷關係「總會站起來」

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
捷克參議院議長韋德齊（左六）今天率團訪問台灣，立法院長韓國瑜（左七）、副院長江啟臣等人接待。攝影唐筱恬。
捷克參議院議長韋德齊（左六）今天率團訪問台灣，立法院長韓國瑜（左七）、副院長江啟臣等人接待。攝影唐筱恬。

捷克參議院議長韋德齊今天率團訪問台灣，中午拜會立法院。韋德齊致詞時稱很榮幸有機會第二次訪問台灣，證明兩國友誼超越黨派。他還從背包裡拿出一個印有台灣、捷克國旗的捷克獅子木製紀念品致贈立法院長韓國瑜，指這個獅子跌倒後總能站起來，「祝福台捷關係也總是會站起來」。

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團今天抵達台灣，訪台期間預計晉見賴清德總統、副總統蕭美琴，與會見立法院藍綠代表。韋德齊一行人大約於中午12時20分左右到立法院，韓國瑜、副院長江啟臣以及國民黨立委萬美玲、民進黨立委范雲、民眾黨立委陳清龍親自接待。

韋德齊表示，他感到很榮幸有機會第二次訪問台灣，上次訪問台灣是立法院前院長游錫堃邀請，這次是韓國瑜邀請，這證明兩國之間的友誼很真實、超越政治黨派。

韋德齊也稱有個驚喜要告訴大家，隨後從背包裡拿出一個印有台灣、捷克國旗的「獅子」要送給韓國瑜。韋德齊稱這獅子高興時就會點頭、跌倒時就會重新站起來，因此祝福韓國瑜與各位「台捷關係也總是會站起來」 。

韓國瑜致詞時則稱，立法院代表人民最高的民意機構，對捷克在國際組織上一直不斷地幫中華民國發聲，支持台灣參與國際組織，對捷克所有人民的友誼深表感謝。

韓國瑜稱，在他印象中這世界上有4個國家，土地面積並不是太大，人口不是太多 ，但是有巨大的影響力。第一個就是瑞士以金融業、服務業等聞名全球；第二個則是梵蒂岡土地雖小，但是14億天主教徒的信仰中心；第三個是新加坡控制了馬六甲海峽以及政府有效的治理，在國際政治上特別是東南亞有巨大的影響力。

韓國瑜表示，第四個國家就是捷克共和國，雖然只有1千萬多人口，土地面積7萬平方公里，但是幾十年來捷克的努力，以及傳承羅馬帝國，以及在文化、藝術都有卓越的表現，在當今國際政治上，於歐洲以及世界上又推出人權外交以及民主外交，獲得非常巨大的回響，捷克共和國可以說是小，但是有巨大的影響力。

韓國瑜強調，希望台捷雙方，中華民國與捷克共和國大家能維持更好的情誼，祝福韋德齊議長以及所有捷克人民，也希望這次韋德齊到訪也能夠滿載而歸。

韓國瑜 韋德齊 捷克

延伸閱讀

贈韓國瑜捷克小獅子 韋德齊：台捷關係總會站起來

捷克參議長韋德齊再度訪台 陸使館：強烈譴責堅決反對

捷克參議長維特齊再次訪台 抵桃機親切揮手致意

金門中正國小鼓吹隊登捷克使館節 代表台灣登上國際舞台

相關新聞

蔡英文出席北一女畢典 勉小綠綠：人生不需要每一題都有標準答案

前總統蔡英文今天應邀參加北一女畢業典禮，蔡英文致詞時勉勵畢業生，人生不是考卷，不需要每一題都有標準答案。「你們也不需要在18歲的時候，就把人生所有的答案都寫完。」

遭藍營質疑「喬病床換看板」涉對價關係 江肇國痛批：抹黑轉移焦點

國民黨台北市議員楊植斗與北市議員擬參選人李明璇今在國民黨召開記者會，指控台中綠營民代疑似「喬病床」後，收受委託人看板贊助，質疑有對價關係。民進黨台中市議員江肇國表示，那地點是支持者長期提供他掛看板，國民黨此舉是抹黑、轉移焦點。

捷克參議會議長韋德齊送韓國瑜獅子 祝福台捷關係「總會站起來」

捷克參議院議長韋德齊今天率團訪問台灣，中午拜會立法院。韋德齊致詞時稱很榮幸有機會第二次訪問台灣，證明兩國友誼超越黨派。他還從背包裡拿出一個印有台灣、捷克國旗的獅子致贈立法院長韓國瑜，指這個獅子跌倒後總能站起來，「祝福台捷關係也總是會站起來」。

毒駕亂象頻傳 綠委提修法、封鎖網域等4大面向盼中央改進

近期毒駕事件頻傳，行政院長卓榮泰指示研議加重刑罰，民進黨立委陳培瑜、范雲、吳思瑤今天包括修法提高毒駕刑責與分流規範、法制化重罰毒駕與同車連坐罰、檢討毒品分級與源頭打擊法規，並升級檢驗儀器、加強教育宣導4大面向，要求中央檢討並改進。

牛煦庭遭爆協調太流公司增資案 民進黨團籲別以選民服務帶過

鏡周刊報導，國民黨發言人、立委牛煦庭辦公室近1年5度邀經濟部官員協調太平洋流通投資公司（太流公司）增資登記爭議，牛強調這僅是一般選民陳情，並無收受利益或施壓官員。民進黨立院黨團1日指出，涉及司法案件的選務應格外小心，牛煦庭及國民黨應向社會清楚說明，不應以選民服務帶過。

范雲證實韓國瑜率團訪英遭爆避見IPAC 稱國民黨擔心得罪中共

立法院長韓國瑜5月中旬率跨黨派立委訪問歐洲，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）創辦人兼執行主任裴倫德（Luke de Pulford）表示，韓國瑜訪英期間曾拒絕與IPAC會面，希望在IPAC框架外與國會議員接觸。民進黨立院黨團書記長、IPAC台灣共同主席范雲今說，國民黨一直很擔心得罪中共，不願出席這個在全球重要的跨黨派國會外交組織，盼未來國民黨能積極參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。