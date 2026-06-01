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毒駕亂象頻傳　綠委提修法、封鎖網域等4大面向盼中央改進

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳培瑜、范雲、吳思瑤於今（1）日召開「拒絕『喪屍』上路！跨部會出擊，全面終結毒駕亂象」記者會。圖／陳培瑜辦公室提供
民進黨立委陳培瑜、范雲、吳思瑤於今（1）日召開「拒絕『喪屍』上路！跨部會出擊，全面終結毒駕亂象」記者會。圖／陳培瑜辦公室提供

近期毒駕事件頻傳，行政院長卓榮泰指示研議加重刑罰，民進黨立委陳培瑜、范雲吳思瑤今天包括修法提高毒駕刑責與分流規範、法制化重罰毒駕與同車連坐罰、檢討毒品分級與源頭打擊法規，並升級檢驗儀器、加強教育宣導4大面向，要求中央檢討並改進。

近來民眾吸食俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯違法上路事件頻傳，民進黨立委統整各部會改革作為，要求遏止亂象應採前、中、後端嚴加執行，從抓得快驗得準、斷金流封網域、修法規嚴處罰、深研究、重防護四面向處理。

針對毒品源頭，吳思瑤指出，關務署過去已建置跨部會邊境聯合緝毒機制，並實施邊境抽批檢驗。她要求檢討現行標準、升級檢驗儀器，並擴充醫療端常規檢驗量能，解決標準品取得、臨床判讀經驗等技術瓶頸。

邊境查緝上，吳思瑤說，關務署AI輔助緝毒系統的判讀失誤率過高，應導入生成式AI模擬查緝情境，精進輔助緝私系統。另為增加查緝與檢舉誘因，警政署也應提高查緝與檢舉獎金。

由於今年毒品大多透過網路和社群銷售，吳思瑤說，近期常發生一個販毒平台群組被封，毒販便馬上轉移陣地，政府「抓不勝抓」。政府應持續透過修法，賦予主管機關網路資訊的「強制阻斷權」，在必要時可先行採取「限制瀏覽」或「移除」等強制措施。

吳思瑤說，數發部、衛福部、內政部與法務部允諾將深化跨部會合作，針對社群平台導購與通訊軟體私密群組，建立虛擬邊境的快速阻斷機制。此外，衛福部已啟動「菸害防制法」修法，網路平台業者應實質介入管控電子菸害防制違法資訊風險、建立自律管理機制，不得以開放式內容規避責任，修法草案已由衛福部送交行政院審查中。

針對未來修法，范雲表示，喪屍煙彈以電子煙作為載體，現行菸害防制法僅禁止「吸食」電子煙，未規範「持有」，衛福部已將修法草案送交行政院審查，交通部將毒駕駕駛人納入高風險駕駛管理，將通知辦理換照，並在換照時加以註記，須經戒癮治療一定期間後才可換發新的駕照。

范雲提到，現行刑法、道路交通管理處罰條例將酒駕、毒駕合併規範，法務部、交通部正研議將其分別規範，並提高毒駕刑責、修正假釋門檻、擴大沒收犯罪車輛，後續將儘速提出修法草案；相關部會也正研擬毒駕駕駛人是否應吊扣、吊銷或禁止取得駕照，及提高毒駕罰鍰、加重吊銷駕照處分、知情同車乘客一併處罰等。

范雲也說，法務部與衛福部將在6月毒品審議委員會中討論，是否將依托咪酯由第二級毒品升級至第一級，加重管制與刑罰力道；並檢討「毒品危害防制條例」中第三、四級毒品之刑度與裁罰司法院已允諾提案修正「少年事件處理法」，增訂檢察官於成少共犯案件角色以解決第一線執法取證困境。

陳培瑜指出，教育部與衛福部應針對影響青少年施用毒品的成因、管道、來源，推動大型且持續性的兒少毒品政策研究，並滾動調整策略，將校園反毒教育內容依照不同年齡層學童的特性對症下藥，除了兒少本人，更該擴大到家庭成員，協助協助高風險家庭，及早覺察青少年施用毒品跡象。

毒駕 吳思瑤 范雲

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