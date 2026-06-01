牛煦庭遭爆協調太流公司增資案 民進黨團籲別以選民服務帶過

鏡周刊報導，國民黨發言人、立委牛煦庭辦公室近1年5度邀經濟部官員協調太平洋流通投資公司（太流公司）增資登記爭議，牛強調這僅是一般選民陳情，並無收受利益或施壓官員。民進黨立院黨團1日指出，涉及司法案件的選務應格外小心，牛煦庭及國民黨應向社會清楚說明，不應以選民服務帶過。

民進黨團今日舉行輿情記者會，幹事長莊瑞雄表示，太流案在立法院內相當知名，曾引發重大風波，甚至有國會議員因涉案遭判，因此立委面對爭議案件大多避之唯恐不及，牛煦庭選擇接手並稱是一般選民服務，「就讓看看他的選民有沒有辦法聽得下去」。

莊瑞雄說，立法委員專心處理選民服務是好事，但關鍵在於服務什麼樣的案件，民眾觀感未必如牛煦庭所說的只是一般服務案件，尤其涉及司法案件的，當事人一定期待翻盤，而立委之所以能「服務」，正是因為身分具有影響力，立委當事人應自行向社會說明清楚，民進黨團不會過度評論或攻擊，但服務必須格外小心。

莊瑞雄以近期外界討論的「喬病床」爭議為例，他說，如果親友原本排在第五、第六順位，因為立委一通電話必須延長等待，就會有公平性的問題。被服務到的人當然會覺得立委有能力，但重點在於，立委介入是否影響原本排隊者的權益，問政或服務案件如果都是透過電話處理「都很奇怪」，應尋求改善制度為佳。

書記長范雲指出，太流案是一件已經過司法判決確定的案件，當年涉案的行賄者與受賄者都受到司法制裁，而牛煦庭不只是立委，也是國民黨發言人，並以立委身分召開5次協調會，他是要為已經司法定讞的案件翻案嗎？若是如此，就是公然介入司法，牛煦庭不能僅以一般選民服務一筆帶過，國民黨和當事人應該公開說明。

范雲反問，如果類似情況發生在民進黨或民眾黨立委身上，在野早就喊出公開調查，要求立法院成立調查委員會，面對此事，民眾黨態度又是什麼？