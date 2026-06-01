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范雲證實韓國瑜率團訪英遭爆避見IPAC 稱國民黨擔心得罪中共

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長范雲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團書記長范雲。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜5月中旬率跨黨派立委訪問歐洲，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）創辦人兼執行主任裴倫德（Luke de Pulford）表示，韓國瑜訪英期間曾拒絕與IPAC會面，希望在IPAC框架外與國會議員接觸。民進黨立院黨團書記長、IPAC台灣共同主席范雲今說，國民黨一直很擔心得罪中共，不願出席這個在全球重要的跨黨派國會外交組織，盼未來國民黨能積極參與。

范雲指出，IPAC總部及秘書處設於倫敦，因此裴倫德原本非常期待韓國瑜訪英期間，能與韓國瑜及跨黨派立委在倫敦會面，但最終未能成行，裴倫德也向她表達相當遺憾。且2年前IPAC在台灣舉辦年會時，民進黨、民眾黨都有多位立委出席，國民黨卻沒有任何立委到場，國民黨起初聲稱未收到邀請，但IPAC秘書處表示，已3度發出邀請，更出示寄給立法院長函文，國民黨後來就拒絕回答、不解釋為何不派人參加。

「國民黨是否是因為來自中國的壓力？」范雲說，有許多國民黨立委曾私下表示他們不排斥參與，但最終沒有一位國民黨立委公開出席，國民黨一直很擔心得罪中共，不願出席這個在全球重要的跨黨派國會外交組織，IPAC是全球重要的跨黨派國會外交平台，長期關注對中政策與民主國家合作，國民黨長期未參與相關活動，外界自然會有不同解讀。

范雲呼籲，她與民眾黨立委陳昭姿同為台灣IPAC共同主席，希望國民黨未來能積極參與IPAC活動，IPAC的大門一直為國民黨敞開，該組織主要討論對中政策，但未預設特定政治立場，各國議員也涵蓋不同的立場包含左派、右派、親中、抗中等立場。

她強調，雖然這次韓國瑜可能因行程或其他因素，未能與裴倫德在位於倫敦得IPAC秘書處會面，但仍期待未來無論是年度大會或其他活動，國民黨都能積極參與。

韓國瑜 范雲 中共

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