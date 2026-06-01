總統：韌性是國家生存發展重要能力　工程界角色關鍵

總統賴清德今天表示，無論是氣候變遷、數位轉型或地緣政治變化挑戰，「韌性」是國家生存發展非常重要的能力，政府盼打造更有韌性及永續的台灣，工程界在能源轉型、交通建設及城市治理，將持續扮演關鍵角色。

賴總統上午接見「社團法人中國工程師學會115年度各工程獎項得獎人」致詞表示，6月6日是工程師節，感謝工程界長期投入國家建設、科技發展及產業升級，也肯定中國工程師學會持續推動國際交流，讓世界看見台灣的工程實力與技術能量。

總統強調，中國工程師學會3位新任會士與所有產學合作績優單位以及得獎人，都是支撐台灣工程發展的重要力量，讓台灣在快速變動的國際情勢中繼續穩健前行。

總統指出，新任會士、台灣大學教授呂良正致力精進國際工程師認證制度，協助台灣工程專業與國際接軌，提升國家競爭力，為國貢獻良多。清華大學講座教授陳信文深耕「材料相圖測定與其應用」研究，不但兩度獲得國科會傑出研究獎，更為國家培育人才貢獻心力。另外，成功大學講座教授蘇芳慶在生物醫學工程領域成果豐碩，曾擔任國際知名SCI期刊共同總編輯，對台灣及全球生醫工程領域有深遠影響。

總統也說，即將舉辦的中國工程師學會聯合年會，今年主題是「戰勝試煉 成就韌性」，正呼應當前各國的發展方向。無論是氣候變遷、數位轉型或地緣政治變化挑戰，「韌性」成為國家生存發展非常重要能力。他上任兩年多來，政府積極推進數位與淨零雙軸轉型，啟動「兆元投資國家發展方案」，也持續推動「AI新十大建設」，希望把握新一波科技發展契機，打造更有韌性、智慧及永續的台灣。

總統指出，為達到這個目標，工程界將持續扮演關鍵角色，未來在能源轉型、交通建設、城市治理以及產業升級等各面向，都需要工程界專業與創新能力。期盼工程界和政府攜手合作，共同落實各項政策，讓國家不斷進步發展。

根據中國工程師學會網頁，會士（Fellow）是學會最高榮譽之一，候選人須具有20年以上從事各相關工程專業領域重要工作經歷，對國內各工程領域有卓越貢獻，或對學會有重大貢獻者。