立委「病房請託」服務遭批 醫：關心就等於關說，不要造成我們困擾

若有醫療需求而住院，大家都想得到最好的照顧，最近立委羅廷瑋提供民眾服務中，有一項為「病房請託」，網路遭到民眾，更有醫護人員批評，直指「病房請託」就是「喬床」、「關說」，醫護人員表示：「請尊重醫療專業及運作」。也有醫師指出，「關心等於關說，現在醫院已經夠亂了，可以不要再造成我們困擾嗎？」

針對外界質疑，羅廷瑋於臉書回應，表示不會要求醫院破例，不會干涉醫師的專業判斷，一切按照醫院規範。他表示：「關心不是關說！公開透明，不怕檢視」，他解釋，若接獲民眾需求，們會打電話聯繫醫院「公關窗口」協助確認流程、找到窗口、搞清楚現在的狀況。「我們從來不會要求醫院破例，更不會干涉醫師的專業判斷，一切按照醫院規範。為民服務，是幫你找到路，不是幫誰開後門。」

但網友不埋單，在臉書影片下方留言表示，民意代表打到醫院就是關說，一通電話隨便講個幾句就結束了，公關室接著是不是還是得打給醫師、專師、單位護理長、社工，就是在增加一線同仁的工作量。「喬床位可以這麼大大方方承認，這是覺得現在醫院還不夠水深火熱？」也有身為醫師的網友指出，「關心等於關說，現在醫院已經夠亂了，可以不要再造成我們困擾嗎？」

護理師工會顧問陳玉鳳也於臉書指出，真正重要的不是立委主觀上認為自己是不是「關說」，而是這樣的行為，在客觀上是否已對醫療現場造成壓力與影響。

陳玉鳳指出，目前網路有這麼多護理人員反彈，不是因為大家想抹黑誰，而是因為許多護理人員在職場中，長期都曾經歷過類似的壓力文化。護理人員真正擔心的是，醫療資源是否會因權力、關係或特殊身分而被影響公平性；第一線專業判斷是否會受到外力干擾；以及基層人員是否又再次成為承受壓力的人。

陳玉鳳呼籲，政治人物在處理醫療陳情案件時，應更加謹慎，避免使用容易讓外界認為是在「協調病床」、「施壓醫院」 或「介入醫療流程」的表達方式。因為醫療不是特權服務， 病床更不是靠關係協調取得。

真正需要被重視的，應該是為何台灣醫療體系長期病床壅塞？為何護理人員不足？為何第一線護理人員長期承受超量工作壓力？陳玉鳳說，如果制度沒有改善，再多的「關心」，最後都只會變成第一線護理人員的負擔。我們拒絕關心說或者關說文化，也譴責這樣子的行為，造成護理人員的心理壓力負擔。