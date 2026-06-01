出席高菊花紀錄片包場 林佳龍：台灣社會應記住這段歷史

外交部長林佳龍5月31日下午，與夫人廖婉如一同出席「光合基金會」電影包場活動，與現場觀眾共同欣賞紀錄片《傳奇女伶—高菊花》。林佳龍表示，這部紀錄片提醒台灣人，白色恐怖並未隨著受難者離世而結束，電影讓觀眾看見高菊花的生命故事，也盼世代台灣人能更認識過去，唯有如此方能攜手走向未來。

林佳龍提到，高菊花女士是鄒族白色恐怖受難者高一生的長女，但她還有一個更響亮的名字「派娜娜」。這個名字曾在1950年代響徹雲霄，以動感的拉丁舞曲吸引無數觀眾。然而，在風光的舞台背後，她卻一生背負著父親高一生所留下的「欲加之罪」。她曾說：「我身後背著黑黑的牌子，是一個隨時會被槍斃的人，我真的很努力想要活下去！」

林佳龍表示，高一生是日治時期的鄒族菁英，是音樂家、教育家，也是政治家；卻不幸在白色恐怖時期被誣指為匪諜而遭槍決。林佳龍曾建議，高一生的故事應該被收錄進教科書，讓更多人認識這段歷史。他也說，這部紀錄片提醒我們，白色恐怖並沒有隨著受難者離世而結束，倖存者與下一代不只要承受傷痕，縱使謹小慎微地活著，仍難逃國家機器無情的監控與碾壓。

林佳龍表示，紀錄片中有幾個片段讓他特別感觸深刻。高菊花的晚輩翻閱戒嚴時期的監視檔案，並將那些半真半假的監控報告，與她生前留下的日記兩相對照，讓觀眾得以挖掘出她隱藏在內心最深處的痛苦。

林佳龍也提到，自己曾在戒嚴和動員戡亂時期被監控長達十年之久，因此特別能感同身受。幾年前，當他翻閱自己的監視檔案時，雖然早已有心理準備，仍然感到怵目驚心。「那些檔案就是白色恐怖最具體的形象；它的觸角深入每個人的生活，使人恐懼，也使人不敢信任彼此。」

林佳龍認為，這部紀錄片最珍貴的地方，是它沒有把高菊花簡化成「受難者的女兒」，而是讓觀眾看見一個完整的人。「她用獨有的堅韌與溫柔，走過那個不簡單的時代；也用歌聲與沉默，承載了難以言說的悲傷與哀痛。」林佳龍表示，相信看完這部紀錄片很多人都會低聲啜泣，但也請大家記得，片中的高菊花唱起〈Cucurrucucu Paloma〉，像是溫柔地安慰大家：「鴿子啊，別再為她哭了。」

林佳龍感謝這部紀錄片讓社會看見高菊花如此努力地活著，也謝謝紀錄片監製熊儒賢到場跟觀眾們分享心得。他強調，高菊花的生命故事值得被更多人記得，也願台灣一代又一代的人，都能透過電影認識過去，「唯有如此，我們才能攜手走向未來」。