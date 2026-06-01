蕭美琴6日至10日出訪帛琉 深化邦誼

總統府1日宣布，副總統蕭美琴將於6日至10日率團訪問友邦帛琉共和國。賴清德總統期許此行達成「深化台帛兩國邦誼」、「協助帛琉推廣永續觀光」及見證台帛「榮邦計畫」推動成果等三大核心目標，也期盼台帛未來持續深化各領域合作。

總統府發言人郭雅慧表示，我國與帛琉建交以來，兩國邦誼篤睦友好，2024年總統就任後的第一次出訪，就曾到訪帛琉，而帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）近年也數次訪台，以實際行動展現對台帛邦誼的重視。

郭雅慧說，今年非常榮幸再次收到惠恕仁總統邀請我國正副元首赴訪的信函，為深化台帛邦誼，促進兩國人民友好交流，賴總統特別指派副總統率團，於今年6月6日至10日出訪帛琉，以回應惠恕仁總統盛情邀請。

郭雅慧指出，此次蕭美琴出訪名稱為「帛榮專案」，主要是期盼台帛兩國在深厚的邦誼基礎上持續互助共榮，共創兩國人民共同福祉，同時也促進彼此及全球進步發展。對於蕭美琴此次出訪，賴總統也期許訪團達成以下三個核心目標：

第一，深化兩國邦誼。本次副總統赴帛琉訪問，將拜會帛琉總統惠恕仁以及當地政要，希望藉此加深兩國互動與交流，進一步深化雙邊情誼。

第二，協助帛琉推廣永續觀光。考量觀光產業一向是帛琉國家發展的重點項目，此行副總統將探訪帛琉知名永續觀光景點，並和惠恕仁總統一起推廣帛琉觀光。

第三，見證台帛「榮邦計畫」推動成果。我國政府近年來與帛琉政府共同推動「榮邦計畫」，本次副總統將實地見證相關計畫的具體成果，以及兩國近年在醫療衛生、農漁業、公共建設等各領域合作的豐碩成果。

郭雅慧提到，此次「帛榮專案」訪團成員，包括衛福部次長林靜儀、外交部次長葛葆萱，以及由總統府、國安會及外交部等單位組成的團隊。

針對此次行程規劃，葛葆萱說明：

第一、官式拜會：蕭美琴在帛琉將拜會帛琉總統惠恕仁等帛國政府重要領袖，也將赴帛琉國會與參眾議員互動。

第二、見證台帛榮邦合作成果：蕭美琴此行將赴我駐帛琉技術團示範農場、帛琉國家水產中心及帛琉國家醫院等地，並出席我援建帛國工程計畫竣工儀式，另將與帛國政府共同檢視台帛近年來在農漁業、醫療衛生、基礎建設等領域之榮邦成果。

第三、推廣帛琉永續觀光景點：蕭美琴應帛琉惠恕仁總統邀請，將由惠恕仁總統親自陪同前往多個帛琉永續觀光景點，透過實際探訪，共同宣傳帛琉觀光，期使更多國人認識帛琉之美，增加赴帛琉旅遊的興趣。

第四、出席帛國政府歡迎晚宴並主持我方答謝宴：蕭美琴受到帛琉政府邀請，將出席惠恕仁總統主持的歡迎晚宴，並代表我政府設宴答謝帛方之招待。

第五、其他參訪行程：除了上述行程，蕭美琴此行也將深入帛琉民間社區，走訪具文化特色的商家，增進與帛國民眾的互動與交流；也將視察我駐帛琉共和國大使館，鼓勵所有在帛琉第一線的外交人員、技術團團員、駐帛琉醫療人員、志工及僑胞朋友等。

葛葆萱表示，推動正副元首出訪外交，增進我國與友邦情誼，一向是政府重點外交工作，此次是蕭美琴上任副總統後首度出訪友邦，別具意義，各項拜會與參訪節目都在縝密規劃及協調中。

外交部將持續與相關部會及帛琉政府通力合作，確保出訪各項規劃完善，順利達成此次出訪任務，讓全世界共同見證台帛兩國堅實且深厚的雙邊關係及合作成果。