快訊

台積電讓台灣變有錢了？韓媒：背後藏殘酷現實 社會驚現「乞丐超人」

妹妹和老婆公開互撕！薔薔怒切割 發文撂重話：欠再多錢都別來找我

黃仁勳演講背板藏彩蛋！台灣小吃登場 網笑翻：豬腳打入AI供應鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴出訪帛琉恐受陸干擾？府：外交國安團隊會完整掌握情資

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
總統府發言人郭雅慧舉行記者會表示，副總統蕭美琴6月6日至6月10日將應帛琉邀請出訪我國位於西太平洋之友邦帛琉共和國，深化兩國邦誼。記者潘俊宏／攝影
總統府發言人郭雅慧舉行記者會表示，副總統蕭美琴6月6日至6月10日將應帛琉邀請出訪我國位於西太平洋之友邦帛琉共和國，深化兩國邦誼。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統指派副總統蕭美琴於6月6日至10日訪問我國友邦帛琉共和國，先前賴總統出訪非洲友邦史瓦帝尼時，大陸施壓第三國撤銷飛航許可而暫緩；對於蕭美琴此行是否可能有中方干擾風險，總統府發言人郭雅慧表示，任何正副總統的出訪，外交與國安團隊都會對相關情資有完整縝密的掌握。

總統府今天公布蕭美琴「帛榮專案」出訪帛琉行程，被問及蕭美琴此次出訪，總統府、外交部如何評估中國的干擾風險，有無針對飛航情報區等可能的變數預先做沙盤推演。外交部次長葛葆萱表示，訪團往返將採取直飛模式，並秉持舒適、安全、便利、尊嚴原則。

至於蕭美琴統此行是否將與美國駐帛琉外交官互動交流、敦睦艦隊近期停靠帛琉，蕭美琴有無可能前往慰勉。葛葆萱說，敦睦艦隊6月4日會離開帛琉，訪團6日到，所以跟敦睦艦隊不會在帛琉有共同活動。

葛葆萱說表示，有關是否與美方外交官員互動，這次蕭美琴到帛琉，是應帛琉政府的邀請，「我們一切是客隨主便，也看帛琉政府的安排。」

帛琉 蕭美琴 外交部 史瓦帝尼

延伸閱讀

外交部：蕭副總統直飛返往帛琉 秉持安全尊嚴原則

蕭副總統訪帛琉會美國政要？外交部：客隨主便

上任後首次！副總統蕭美琴出訪帛琉 盼達成3目標

捷克參議長維特齊再次訪台 抵桃機親切揮手致意

相關新聞

上任後首次！副總統蕭美琴出訪帛琉 盼達成3目標

總統府今天宣布，副總統蕭美琴將展開「帛榮專案」，6月6日至10日出訪我國友邦帛琉共和國。這也是蕭美琴擔任副總統以來首度出訪友邦，此行訪團成員包括衛福部次長林靜儀、外交部次長葛葆萱。

不只落腳北市...蔣萬安宣布：輝達與北市合作AI優化文湖線

輝達落腳北士科，北市長蔣萬安今上午受邀出席執行長黃仁勳的主題演講。蔣上午堵訪時宣布，北市府除爭取輝達海外總部落腳北市，也已跟輝達相關技術團隊有具體合作項目，包括文湖線透過AI進行尖峰人流模擬、月台疏散、載客量、異常停機等優化，2036年整個車輛、品質就會全面提升。

香格里拉對話未提台灣？陳冠廷：勿過度解讀短期發言

針對外界關注美國防長赫格塞斯於今年香格里拉對話演說中未直接提及台灣，並引發部分學者對美國對台政策訊號的討論，民進黨立委、立法院外交國防委員會召委陳冠廷今天表示，台灣不應將單一演說中的字句增減視為重大戰略轉折，而應從更長期的國際戰略互動與實際政策作為進行觀察。

毒駕亂象頻傳　綠委提修法、封鎖網域等4大面向盼中央改進

近期毒駕事件頻傳，行政院長卓榮泰指示研議加重刑罰，民進黨立委陳培瑜、范雲、吳思瑤今天包括修法提高毒駕刑責與分流規範、法制化重罰毒駕與同車連坐罰、檢討毒品分級與源頭打擊法規，並升級檢驗儀器、加強教育宣導4大面向，要求中央檢討並改進。

牛煦庭遭爆協調太流公司增資案 民進黨團籲別以選民服務帶過

鏡周刊報導，國民黨發言人、立委牛煦庭辦公室近1年5度邀經濟部官員協調太平洋流通投資公司（太流公司）增資登記爭議，牛強調這僅是一般選民陳情，並無收受利益或施壓官員。民進黨立院黨團1日指出，涉及司法案件的選務應格外小心，牛煦庭及國民黨應向社會清楚說明，不應以選民服務帶過。

范雲證實韓國瑜率團訪英遭爆避見IPAC 稱國民黨擔心得罪中共

立法院長韓國瑜5月中旬率跨黨派立委訪問歐洲，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）創辦人兼執行主任裴倫德（Luke de Pulford）表示，韓國瑜訪英期間曾拒絕與IPAC會面，希望在IPAC框架外與國會議員接觸。民進黨立院黨團書記長、IPAC台灣共同主席范雲今說，國民黨一直很擔心得罪中共，不願出席這個在全球重要的跨黨派國會外交組織，盼未來國民黨能積極參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。