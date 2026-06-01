蕭美琴出訪帛琉恐受陸干擾？府：外交國安團隊會完整掌握情資

賴清德總統指派副總統蕭美琴於6月6日至10日訪問我國友邦帛琉共和國，先前賴總統出訪非洲友邦史瓦帝尼時，大陸施壓第三國撤銷飛航許可而暫緩；對於蕭美琴此行是否可能有中方干擾風險，總統府發言人郭雅慧表示，任何正副總統的出訪，外交與國安團隊都會對相關情資有完整縝密的掌握。

總統府今天公布蕭美琴「帛榮專案」出訪帛琉行程，被問及蕭美琴此次出訪，總統府、外交部如何評估中國的干擾風險，有無針對飛航情報區等可能的變數預先做沙盤推演。外交部次長葛葆萱表示，訪團往返將採取直飛模式，並秉持舒適、安全、便利、尊嚴原則。

至於蕭美琴統此行是否將與美國駐帛琉外交官互動交流、敦睦艦隊近期停靠帛琉，蕭美琴有無可能前往慰勉。葛葆萱說，敦睦艦隊6月4日會離開帛琉，訪團6日到，所以跟敦睦艦隊不會在帛琉有共同活動。

葛葆萱說表示，有關是否與美方外交官員互動，這次蕭美琴到帛琉，是應帛琉政府的邀請，「我們一切是客隨主便，也看帛琉政府的安排。」