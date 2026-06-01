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蕭美琴6日出訪帛琉 推廣觀光、見證合作成果

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統府宣佈副總統蕭美琴6日將出訪帛琉，這是她上任以來首次出訪。（Photo by 總統府）
總統府宣佈副總統蕭美琴6日將出訪帛琉，這是她上任以來首次出訪。（Photo by 總統府）

副總統蕭美琴上任以來首度出訪，盼增進與帛琉邦誼、協助推廣觀光與見證雙方合作成果！總統府1日宣佈，蕭美琴應帛琉總統惠恕仁邀請，將在6日到10日出訪帛琉。衛福部次長林靜儀與外交部次長葛葆萱將會同行，此次出訪希望能增進我國與帛琉邦誼、協助帛琉推廣永續觀光，還有視察雙方合作的農業、醫療等計畫。

見證榮邦計畫成果

總統府發言人郭雅慧1日宣布，副總統蕭美琴將於6日到10日訪問我國友邦帛琉，回應帛琉總統惠恕仁的邀請。郭雅慧轉述說，此次出訪專案名稱為「柏榕專案」，總統賴清德盼蕭美琴能達成3項任務，包括深化兩國邦誼、拜會惠恕仁與當地政要，推廣帛琉永續觀光景點，還有見證台帛之間榮邦計畫的成果。

外交部次長葛葆萱透露，蕭副總統本次出訪相關行程則有官式拜會，還有到帛琉的技術團農產示範中心、國家水產中心，還有出席工程計畫的竣工典禮，見證兩國在醫療與農業等領域的合作成果。同時也希望推廣帛琉的觀光產業，讓我國更多民眾認識帛琉的永續觀光。

依照帛琉政府安排

最後還會出席帛琉總統的晚宴，還有我方舉行的答謝宴，然後走訪民間社區與文化特色商家，視察帛琉大使館、鼓勵外交人員、駐地醫療團與僑胞等。至於我國正副元首出訪都會贈送邦交國元首禮品，葛葆萱透露，相關禮品還在規劃中，但會具備「台灣特色」與「海洋意象」。

由於賴總統上次出訪史瓦帝尼因飛航許可遭非洲三國取消，因此等到了史瓦帝尼才公布，媒體好奇這次的行程安排，是否還會有類似的問題？葛葆萱僅回應說，本次交通會以直飛進行，並以舒適、安全、便利與尊嚴等原則安排。至於是否會與美方人士碰面，還有視察前往帛琉的敦睦艦隊？葛葆萱也僅表示，敦睦艦隊4日就會離開，其他行程就依照帛琉政府安排。

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蕭美琴 帛琉 惠恕仁

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