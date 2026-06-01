蕭美琴出訪友邦帛琉再現訪史國波折？民進黨團：排除萬難

賴清德總統5月出訪我國非洲友邦史瓦帝尼，過程波折。副總統蕭美琴6月6日至10日將應帛琉邀請，出訪我國友邦帛琉共和國，外界憂恐重蹈覆轍。民進黨團幹事長莊瑞雄說，台灣在國際上最大的阻撓就是中國，中國對我方在國際上的打壓，力道越大的時候，不能因此而不出門，更何況是跟我方有邦交的國家，當然要排除萬難。

民進黨立院黨團今日舉行輿情記者會，媒體詢問蕭美琴是否有可能遭中共阻撓？民進黨立委范雲說，交朋友跟全世界台灣的盟友，或者是願意跟我們台灣中華民國交朋友的人，當然樂於相互拜訪。帛琉本來就是我方的盟友，出訪是就是總統跟副總統的權利，立委都可以國會外交了，更何況是副總統。

范雲也說，他們絕對會繼續跟全世界國家做朋友，如果中共想要各種方法阻撓的話，他們不畏懼、繼續努力。當然國安單位一定都是非常謹慎、樂觀地安排副總統的帛琉之行。

莊瑞雄說，台灣在國際上最大的阻撓就是中國，中國對我方在國際上的打壓，力道越大的時候不能因此而不出門，應讓台灣能見度更加提升，台灣走出去都是昂首挺胸，更何況是跟我方有邦交的國家，當然要排除萬難，國際上更多的朋友可以對台灣有更大的支持。

莊瑞雄指出，台灣身為民主陣營值得信任的夥伴，台灣其實對國際做出很大貢獻。因此台灣走出去，如果把中國對台灣打壓因素拿掉的話，那台灣在國際上是受到很大的歡迎，認為自己不用妄自菲薄，台灣本來就是要走向國際，而不是只向單一的中國。