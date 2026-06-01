蔡英文出席北一女畢典 勉小綠綠：人生不需要每一題都有標準答案

前總統蔡英文今天應邀參加北一女畢業典禮，蔡英文致詞時勉勵畢業生，人生不是考卷，不需要每一題都有標準答案。「你們也不需要在18歲的時候，就把人生所有的答案都寫完。」

蔡英文在臉書分享在北一女的談話，蔡英文說，對她來說，北一女是一所很特別的學校。北一女離總統府真的非常近。過去擔任總統8年的期間，她每天在隔壁工作，接待外賓、處理國事。說起來有一點不好意思，這麼近，卻一直沒有機會正式走進北一女，參加同學們的重要活動。所以今天她是以一個在隔壁工作了很久的前鄰居，終於有機會走進來，「跟大家說一聲：畢業快樂。」

蔡英文說，大家可能也知道，她國中畢業的時候，母親本來很期待我可以穿上綠色制服。結果，差了兩分，最後穿上了中山女中的白色制服。很多時候，當下看起來是只差兩分，後來才知道，那只是另一條路的開始。

蔡英文表示，她高一第一次段考，全班58個人，她考第51名，連父親都替她緊張。她事後回想，還好沒進一女中，否則，她的壓力會更大。所以她很能理解，成績、排名、期待，有時候會帶來很大的壓力。

蔡英文說，尤其是北一女的同學，從小到大都很努力，也常常被期待要一直優秀、一直表現穩定、一直知道答案。但是她想告訴大家，人生不是考卷，不需要每一題都有標準答案。你們也不需要在18歲的時候，就把人生所有的答案都寫完。

「一次考試，不會決定你的一生；一次失敗，不會否定你的努力；一次轉彎，也不代表你走錯了路。」蔡英文說，因為，人生本來就不是一張答題卷，更像是一段旅程。有時候，我們會和很多人同行；有時候，需要一個人安靜地往前走，找到自己的方向。

蔡英文說，她特別喜歡，今年北一女畢業典禮的主題 solivagant（孤獨的漫遊者）。這是一個很美的字。它不只是形容一個人單獨旅行，也是一種享受獨處、自在探索世界的姿態。一個人走，不代表孤單；能夠和自己，好好同行，是長大的開始。

蔡英文說，她曾經在其他場合說過，女生不需要被別人定義，也不需要被別人限制。今天在北一女，她也想把這句話送給各位，而且再加一句：不只不要被別人定義，也不要太急著定義自己。畢業生才正要出發，未來會遇到很多人，很多知識，很多城市，也會遇到很多現在還想像不到的自己。所以，不要太早告訴自己「我只能這樣」。也不要太急著，用別人的標準，決定自己應該成為什麼樣的人。

蔡英文表示，一個真正的 solivagant，不是因為已經知道所有答案，所以才出發，而是願意帶著好奇，帶著一些不確定，慢慢去看看世界，也看見自己。

「過去8年，在總統府工作，我也常常遇到沒有標準答案的時刻。」蔡英文說，有時候，一個決定會有很多不同意見；有時候，你不可能讓每一個人都滿意；也有很多時候，只能在不確定裡，盡可能做出負責任的選擇。這些經驗讓我知道，真正的強大，不是永遠不害怕，也不是永遠都知道答案。真正的強大，是在不確定的時候，還願意冷靜下來，繼續找方向、找方法、找可以跟你一起走的人。

蔡英文說，所以，solivagant 是學會和自己同行，但不是把自己和世界隔開。一個能夠自在獨行的人，會更知道如何珍惜同行的人。因為當你知道自己是誰，你會更有能力理解別人、支持別人，和別人一起走更遠的路。

蔡英文也送給畢業生的三個祝福：

第一，祝你們保持好奇心。一個獨行者最重要的行李，是好奇心。很多重要的答案，不一定在考卷裡，也不一定一開始就看得見，而是在你願意多問一句、多走一步的時候，慢慢出現。

第二，祝你們允許自己不完美。你們不需要每一次都表現很好，也不需要每一個階段都很確定。累的時候可以休息，迷惘的時候可以停下來看看自己。那不是退步，而是認識自己的過程。

第三，祝你們記得曾經同行的人。今天之後，你們會走向不同的地方。可是北一女這3年，會成為你們心裡很重要的一段同行。