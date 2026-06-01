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影／鄭麗文啟程訪美 江啟臣：讓國際、對岸知道台灣人民想法
國民黨主席鄭麗文今天啟程訪美，立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣表示，兩岸進行對話，國際也要進行對話，讓國際、對岸都知道，台灣人民的想法。
鄭麗文訪美行規畫拜訪美國國會、美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國華府智庫等。鄭麗文昨表示，訪美是要讓美國了解，國民黨才是真正的朋友，且要傳達和平訊息，唯有和平才能保台灣，也才真正符合美國國家利益；國民黨才能確保兩岸不會打仗，這也是台灣要扮演的關鍵角色。
江啟臣今表示，鄭麗文主席到美國也是進行對話，兩岸進行對話，國際也要進行對話，台灣是民主的社會，讓台灣社會民主多元的聲音讓對岸、國際都知道，台灣人民的一些想法。
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