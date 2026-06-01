快訊

美中競爭夾擊！歐盟綠色產業政策準備轉型

獨／新竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

COMPUTEX演講直播／黃仁勳：回到家真好 「有用的AI」已來臨！

聽新聞
0:00 / 0:00

影／鄭麗文啟程訪美 江啟臣：讓國際、對岸知道台灣人民想法

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣。圖／江啟臣辦公室提供

國民黨主席鄭麗文今天啟程訪美，立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣表示，兩岸進行對話，國際也要進行對話，讓國際、對岸都知道，台灣人民的想法。

鄭麗文訪美行規畫拜訪美國國會、美國在台協會AIT）華盛頓總部，與美國華府智庫等。鄭麗文昨表示，訪美是要讓美國了解，國民黨才是真正的朋友，且要傳達和平訊息，唯有和平才能保台灣，也才真正符合美國國家利益；國民黨才能確保兩岸不會打仗，這也是台灣要扮演的關鍵角色。

江啟臣今表示，鄭麗文主席到美國也是進行對話，兩岸進行對話，國際也要進行對話，台灣是民主的社會，讓台灣社會民主多元的聲音讓對岸、國際都知道，台灣人民的一些想法。

江啟臣 鄭麗文 美國在台協會 AIT 台美 訪美

延伸閱讀

鄭麗文今啟程訪美 強調國民黨傳達和平訊息

鄭麗文啟程訪美 民進黨團祝福：盼站在台灣立場講話

鄭麗文明訪美 要讓美國了解「國民黨才是真正的朋友」

影／鄭麗文今啟程訪美 盧秀燕：祝福順利成功

相關新聞

上任後首次！副總統蕭美琴出訪帛琉 盼達成3目標

總統府今天宣布，副總統蕭美琴將展開「帛榮專案」，6月6日至10日出訪我國友邦帛琉共和國。這也是蕭美琴擔任副總統以來首度出訪友邦，此行訪團成員包括衛福部次長林靜儀、外交部次長葛葆萱。

不只落腳北市...蔣萬安宣布：輝達與北市合作AI優化文湖線

輝達落腳北士科，北市長蔣萬安今上午受邀出席執行長黃仁勳的主題演講。蔣上午堵訪時宣布，北市府除爭取輝達海外總部落腳北市，也已跟輝達相關技術團隊有具體合作項目，包括文湖線透過AI進行尖峰人流模擬、月台疏散、載客量、異常停機等優化，2036年整個車輛、品質就會全面提升。

蕭美琴出訪友邦帛琉再現訪史國波折？民進黨團：排除萬難

賴清德總統5月出訪我國非洲友邦史瓦帝尼，過程波折。副總統蕭美琴6月6日至10日將應帛琉邀請，出訪我國友邦帛琉共和國，外界憂恐重蹈覆轍。民進黨團幹事長莊瑞雄說，台灣在國際上最大的阻撓就是中國，中國對我方在國際上的打壓，力道越大的時候，不能因此而不出門，更何況是跟我方有邦交的國家，當然要排除萬難。

蔡英文出席北一女畢典 勉小綠綠：人生不需要每一題都有標準答案

前總統蔡英文今天應邀參加北一女畢業典禮，蔡英文致詞時勉勵畢業生，人生不是考卷，不需要每一題都有標準答案。「你們也不需要在18歲的時候，就把人生所有的答案都寫完。」

影／鄭麗文啟程訪美 江啟臣：讓國際、對岸知道台灣人民想法

國民黨主席鄭麗文今天啟程訪美，立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣表示，兩岸進行對話，國際也要進行對話，讓國際、對岸都知道，台灣人民的想法。

F-16新機「蝮蛇之盾」電戰系統 全球唯一性能卻成謎？

國防部長顧立雄日前在立法院宣布，首架我對美採購66架F-16C／D Block70型戰機將在年底返台。空軍司令部證實，機上將搭載內置式「蝮蛇之盾（Viper Shield，AN/ALQ-254）」電戰系統，且「我國為第一批使用該型電戰系統國家」。 不過，這套內建式電戰莢艙系統是否已通過測試？美方未曾正式宣布，一直是個謎。對此，空軍司令部表示，有關電戰能力與發展進度涉及機敏，援例不對外說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。