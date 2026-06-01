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外交部：蕭副總統直飛返往帛琉 秉持安全尊嚴原則

中央社／ 台北1日電
總統府1日上午舉行記者會，宣布副總統蕭美琴將在6月6日出訪帛琉共和國，外交部常務次長葛葆萱（圖）表示，蕭副總統此行應帛琉政府邀請，一切客隨主便。中央社
總統府1日上午舉行記者會，宣布副總統蕭美琴將在6月6日出訪帛琉共和國，外交部常務次長葛葆萱（圖）表示，蕭副總統此行應帛琉政府邀請，一切客隨主便。中央社

副總統蕭美琴6月6日出訪友邦帛琉。針對是否就中國可能再次施壓他國取消飛航許可等變數沙盤推演，總統府發言人郭雅慧表示，外交與國安團隊對相關情資都有完整與縝密的掌握。外交部也說，秉持舒適、安全、便利、尊嚴原則，這次出訪採直飛往返。

繼總統賴清德5月初出訪非洲史瓦帝尼後，郭雅慧上午舉行記者會表示，蕭副總統將在6月6日至10日出訪帛琉共和國，預計達成深化兩國邦誼、協助帛琉推廣永續觀光、見證台帛榮邦計畫推動成果共3大目標。這也是蕭副總統上任後首度出訪友邦。

媒體關切，蕭副總統首度出訪友邦選擇帛琉的意義。外交部常務次長葛葆萱表示，這次是應帛琉政府邀請，並由賴總統指派蕭副總統代表出席。

葛葆萱說，自1999年起與帛琉建交27年以來，雙方進行許多永續發展工作，希望蕭副總統與帛琉政要一起見證成果，在此基礎上，也會與帛琉共同推動有利雙方邦誼的各項建設。至於禮品將朝有台灣特色與海洋意向兩大方向規劃。

媒體詢問，賴總統先前出訪史瓦帝尼曾因中國施壓3國取消飛航許可受阻，此次蕭副總統出訪是否針對可能變數沙盤推演。

葛葆萱說，這次交通秉持舒適、安全、便利、尊嚴原則安排，並以直飛往返。

郭雅慧表示，正副總統出訪，外交與國安團隊對於相關情資都會有完整與縝密的掌握。

外交部 帛琉 蕭美琴 賴清德

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