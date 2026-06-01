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影／鄭麗文今啟程訪美 盧秀燕：祝福順利成功
國民黨主席鄭麗文今天將啟程訪美，規畫拜訪美國國會、美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國華府智庫等。針對鄭麗文訪美行程，台中市長盧秀燕僅簡單回應說，「祝福鄭主席訪美順利成功」。
川習會落幕後，鄭麗文將率團訪問美國，預計依序造訪舊金山、紐約、波士頓、華府及洛杉磯，預計16日返台。據規畫，鄭麗文此行安排多場校園及智庫演講或交流，包括在哥倫比亞大學、哈佛大學及麻省理工學院，並造訪紐約智庫外交關係協會（CFR）與亞洲協會（Asia Society）。訪團預計9日抵達華府，拜會智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）、AIT總部，也將與國會議員交流，此外五大城市也會舉辦僑宴。
台中市長盧秀燕今在台中市議會前受訪表示，祝福鄭主席訪美順利成功。
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