影／鄭麗文今啟程訪美 盧秀燕：祝福順利成功

賴清德總統5月出訪我國非洲友邦史瓦帝尼，過程波折。副總統蕭美琴6月6日至10日將應帛琉邀請，出訪我國友邦帛琉共和國，外界憂恐重蹈覆轍。民進黨團幹事長莊瑞雄說，台灣在國際上最大的阻撓就是中國，中國對我方在國際上的打壓，力道越大的時候，不能因此而不出門，更何況是跟我方有邦交的國家，當然要排除萬難。

2026-06-01 11:40