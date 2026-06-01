鄭麗文啟程訪美 民進黨團祝福：盼站在台灣立場講話

國民黨主席鄭麗文1日啟程訪美，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表達祝福，稱朝野只要對外代表國家「都是一體」，盼鄭麗文能取得滿滿收穫，為台灣在國際上帶來更大支持，國人也期待鄭站在台灣立場講話；民進黨立委林楚茵則憂心國民黨附和中共敘事「養套殺」，暗埋「統戰樣板」。

鄭麗文訪美行規畫拜訪美國國會、美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國華府智庫等。鄭麗文昨表示，訪美是要讓美國了解，國民黨才是真正的朋友，且要傳達和平訊息，唯有和平才能保台灣，也才真正符合美國國家利益；國民黨才能確保兩岸不會打仗，這也是台灣要扮演的關鍵角色。

民進黨立院黨團今日舉行輿情記者會，針對鄭麗文訪美，莊瑞雄指出，最大在野黨黨主席出訪，民進黨團表達祝福，希望有很好的成就以及滿滿收穫，為台灣在國際上帶來更大支持，但國人同胞更期待鄭麗文要站台灣立場講話，不能見到習近平就笑嘻嘻，講到美國就「氣噗噗」，這也不好。

莊瑞雄指出，朝野之間，只要對外代表國家都是一體，在野黨和執政者可以不分政黨共同合作，民進黨團仍表達祝福，也有更高的期待。

民進黨立委林楚茵指出，國民黨用民主基金會、僑委會資源搭舞台「養」關係；再以交流名義接觸台灣在美僑界「套」人脈；把中共最想輸出的敘事樣板直接帶進海外台灣僑界，抹殺台灣主體認同，附和中共敘事邏輯就是「抹殺」中華民國的存在。這不就是最典型的「養、套、殺」。

林楚茵質疑，鄭麗文即將啟程訪美，卻偏偏帶上曾公開喊出兩岸早日統一、宣示落實習近平新時代中國特色社會主義思想的中常委勤彭蓁，難道是北京指定的？是陪同訪問還是幫習近平就近看管？鄭麗文赴美宣傳的是台灣人定義的和平，還是北京定義的躺平？台美需要的是民主堅韌，不是鄭麗文暗埋的「統戰樣板」。