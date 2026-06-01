影／副總統蕭美琴將出訪帛琉 盼深化兩國邦誼

賴清德總統5月出訪我國非洲友邦史瓦帝尼後，副總統蕭美琴6月6日至6月10日將應帛琉邀請出訪我國位於西太平洋之友邦帛琉共和國，外交部次長葛葆萱與總統府發言人郭雅慧今天舉行記者會表示，此行將達成深化兩國邦誼、協助帛琉推廣永續觀光、見證台帛榮邦計畫推動成果3大目標。

葛葆萱表示，蕭副總統將採直飛帛琉方式出訪，將會拜會帛琉總統惠恕仁等重要領袖，以及與國會議員互動，會更深化兩國邦誼；也會見證台帛榮邦合作成果，此行會到帛琉農業技術示範農場、農漁業水產中心、帛琉工程竣工典禮等；第三是協助帛琉推廣永續觀光，透過帛琉總統陪同，實地探訪帛琉多個永續觀光景點，共同宣傳及推廣帛琉觀光及國人赴帛琉旅遊的興趣。

總統府發言人郭雅慧舉行記者會表示，副總統蕭美琴6月6日至6月10日將應帛琉邀請出訪我國位於西太平洋之友邦帛琉共和國，深化兩國邦誼。記者潘俊宏／攝影