不只落腳北市...蔣萬安宣布：輝達與北市合作AI優化文湖線

輝達落腳北士科，北市長蔣萬安今上午受邀出席執行長黃仁勳的主題演講。蔣上午堵訪時宣布，北市府除爭取輝達海外總部落腳北市，也已跟輝達相關技術團隊有具體合作項目，包括文湖線透過AI進行尖峰人流模擬、月台疏散、載客量、異常停機等優化，2036年整個車輛、品質就會全面提升。

蔣萬安也透露，北市府先從北捷開始，後續會持續對接、討論。 接下來這一周，也會跟輝達技術團隊碰面，北市府保持開放態度，希望在很多施政層面，也能透過輝達的技術來全面提升。

亞洲最大AI科技盛會COMPUTEX 2026與輝達「GTC Taipei 2026」本周同步在台北登場。黃仁勳今天上午在北流主題演講，蔣萬安今天上午也宣布，北市府已經跟輝達相關技術團隊也有具體的合作項目，如2036年文湖線就預計要針對整個車輛、品質全面的優化提升。

蔣說，針對接下來包括人流模擬，透過輝達相關的技術來進行。蔣說，當然最主要市府也針對幾個情境，包括尖峰時段、月台疏散，還有如果發生異常停機造成的衝擊，以及重置以後相關的載客量等。

蔣萬安說，大家也知道，文湖線北市府明年也會針對整個24個站點進行 AI 的模擬分析。 同時幾個站比較屬於大站像大安站、忠孝復興、南京復興、中山國中站等，市府也會透過輝達Omniverse技術來進行高級3D的建模來進行人流模擬。

蔣萬安說，北市府很高興能夠有具體項目，當然也會持續透過各個層面，打造台北成為 AI-driven Smart City。 所以不管是率全國之先，訂定AI人工作業指引，同時也有AI導入施政的競爭型預算等等。北市府當然都會持續努力，市府團隊也全面在透過 AI 技術來提升北市府市民服務。

媒體追問，北市府與輝達台灣總部有更密切聯繫？蔣萬安說，對，不僅台灣總部，北市府也跟美國總部那邊的技術團隊都有對接。所以北市府會視實際未來市政的需求、與市民體驗，來全面提升。希望跟各界，不只是輝達，任何團隊北市府都非常願意敞開心胸，一起合作。