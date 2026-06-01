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蕭副總統訪帛琉會美國政要？外交部：客隨主便
副總統蕭美琴於6月6日至10日啟動「帛榮專案」出訪友邦帛琉。被問及此行是否與美方政要交流，外交部常務次長葛葆萱表示，蕭副總統此行應帛琉政府邀請，一切客隨主便。
總統府發言人郭雅慧今天上午舉行記者會，說明蕭副總統出訪帛琉共和國事宜。
媒體關切，帛琉為美國堅實盟友，蕭副總統此行是否規劃與美方政要、外交人士交流。葛葆萱說，這次蕭副總統出訪帛琉是應帛琉政府邀請，所以一切是客隨主便。
2026年海軍敦睦艦隊自2月底啟航，已造訪友邦馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯等加勒比海友邦、貝里斯及瓜地馬拉，5月啟程重返太平洋；媒體另詢問，敦睦艦隊6月擬造訪帛琉，蕭副總統是否將前往勉勵官兵。
葛葆萱表示，敦睦艦隊應是6月4號會離開帛琉，而蕭副總統訪團是6月6日抵達，所以跟敦睦艦隊應不會在帛琉有共同活動。
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