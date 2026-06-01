沈伯洋挺賴清德新式核能 陳冠安酸：科學可以初一十五不一樣？

民進黨北市長參選人沈伯洋力挺賴清德總統的「新式核能」，稱民進黨對核能的立場滿堅定，一直以來就是核廢料一定要能夠處理、社會必須要有共識。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安問「欸，核能也有生態系？科學可以初一十五不一樣，民進黨和沈伯洋的政治是需求而變化嗎？」

陳冠安說，去年5月，民眾黨推「核三延役公投」，沈伯洋等49位綠委表決反對，當時沈伯洋還非常沒有風度地在民眾黨前立委張啟楷發言時，拿著「核廢不處理、世代不正義」的手舉牌，衝到台前鬧場。像教室裡吵鬧的小孩一樣，讓韓國瑜院長不斷用「謝謝」勸回座位。

陳說，當時代表民進黨發言反核三延役的立委莊瑞雄稱，福島到千葉的距離，就等於核三到桃園。「我們都不希望有萬一，但你們非常粗暴，核廢料竟然敢提出來，連討論都不用討論就直接跳過去了。政客！這個叫做政客！」

陳冠安說，一年前民進黨以核廢料無法處理，還有核安風險反對核三延役，如今民進黨政府在沒有討論的情況下，就要「粗暴」地讓核三延役。陳也酸沈伯洋，「你現在不只是兩天可以解決鼠患，一年你就可以處理核廢料和台灣幅員狹小的地理空間問題了嗎？」

「沈伯洋已經不再滿足當張孝全、張凌赫，而是要當奇異博士、曼哈頓博士了？」陳冠安酸，與其用超自然力量來解釋沈伯洋在一年內就大轉彎，他覺得還是莊瑞雄委員的講法更具有解釋力，「政客！這個叫做政客！」