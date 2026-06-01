捷克參議長維特齊再次訪台 抵桃機親切揮手致意

捷克參議院議長維特齊今天率代表團抵台灣訪問，期間將晉見總統、副總統、會見立法院代表與各部會首長，促進雙方在政治、經貿、文化等領域的交流合作。

睽違近6年，維特齊（Miloš Vystrčil）率約40人代表團於1日至4日到訪，是他繼2020年8月底之後二度訪台。

一行人搭乘的中華航空CI68班機於清晨5時4分降落桃園國際機場，外交部政務次長吳志中在國賓門接機，並派員獻花致意。維特齊除逐一與接機人員握手寒暄，也向媒體親切揮手致意，隨後在外交部協助下通關，未發表談話。

維特齊日前表示，這次出訪應立法院院長韓國瑜邀請，他將會晤立法院國民黨與民進黨的代表，進行跨政治光譜的交流。代表團將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，以及會見外交部、衛福部、經濟部、國發會與國科會等部會首長，並與產業、學術、研發與文化領域代表交流。此外，他也將會晤前總統蔡英文。

維特齊說，他與團隊早在數月前就為此次訪問做準備，確保一到台灣即能與合作夥伴對接、談生意、簽署備忘錄、推動學生交流。他5月28日在捷克參議院召開記者會時指出：「這趟訪問無論是在建立聯繫、擴大雙邊合作上皆準備完善。不只是商業領域，也包括大學交流與文化層面。」