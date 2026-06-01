川習會後台美關係走到轉捩點 包道格：台灣不能再過度依賴美國

川習會後餘波盪漾，外界關注川賴通話，前駐美官員分析，這通電話講不講都沒有太大差別，首先，軍購問題是交付；其次，賴清德總統想要論述的點，美國總統川普沒有耐心聽，硬要講反而會勾起川普不快；川賴通話風險高，也無法獲得太多對台灣的安全保障。

ＡＩＴ前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格表示，川習會後，台灣對美關係已走到轉捩點；台灣要做出自己的戰略評估，不能再過度依賴美國作為應對未來風險的保障。

雖然川普提到可能與賴總統通話，我前駐美官員表示，白宮幕僚應該會勸川普不要。這名人士說，美國對台灣的支持保證，在上月的川習會中已經毀掉一半，六項保證沒有了，台灣關係法的精神打折扣。

至於軍購，不具名的國安專家坦言，受中東戰事影響，美軍火存量不斷探底，恐怕要做好未來兩年半內（川普任內）軍購項目交付有限的心理準備。