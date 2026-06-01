駁「韌性台獨」標籤 邱義仁：賴總統主張兩岸維持現狀

川習會後，美國總統川普對「台獨」說重話。國安會前秘書長邱義仁表示，賴清德總統的兩岸主張延續前總統蔡英文路線，邱義仁也駁斥外界對賴政府貼上「韌性台獨」標籤，強調賴總統的核心立場是，中華民國與中華人民共和國互不隸屬、兩岸維持現狀。

邱義仁現為民進黨智庫新境界文教基金會副董事長，他在接受中央社訪問時表示，賴總統的兩岸主張核心立場始終是，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、中華民國與中華人民共和國互不隸屬，賴總統也多次重申維持現狀，上任後為因應中國對台滲透，致力強化台灣全社會防衛韌性。

邱義仁提及，智庫接待許多國際訪賓時，最常被問到的兩個問題，一是「賴總統是不是在推動台獨」，二是賴政府推動的「韌性」究竟是什麼？他認為，這兩項議題經常被刻意混為一談，甚至被不當貼上「韌性台獨」標籤，因此引發許多批評。