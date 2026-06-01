新聞眼／台灣避險策略 要重新校正平衡點

川習會後，美中台三方的均衡出現微調，民調數字變化不大，反映台灣民眾對於川習會的解讀是「不意外」；然而魔鬼藏在細節裡，多數民眾支持恢復或增加兩岸交流，更有七成民眾支持恢復核能，其背後反映的都是分散風險的思維，顯示在追求維持現狀的目標時，台灣要有自己的戰略目標和避險策略，重新校正平衡點。

支持維持現狀的台灣民意一直以來都是主流，歷任的美台政府也都會將維持現狀作為目標。

實際上，當前的現狀和十年前的現狀，不一樣就是不一樣。這與美中關係有關，更與台美關係連動。

根據最新的民調，可推測隨著台灣半導體等產業在國際占據重要角色，全球多國紛紛表態強調台海和平穩定的重要性，無形中增加台灣民眾的自信心，自然就不容易受到國際局勢影響，陷入自我懷疑。

民眾有樂觀的本錢，政府卻沒有太多放飛自我的空間，說對台政策不變是美國總統川普，說不願樂見因台獨爆發戰爭也是他。美國的一貫政策是反對兩岸任一方片面改變現狀，至於誰改變了現狀、是不是改變現狀，由美國定義，華府衡量的標準向來是其國家利益，從一九七九年至今，台灣不是沒有被指控為企圖破壞現狀過。

賴清德總統上任以來以四大支柱構築兩岸關係與國家安全的核心戰略，除看到川普說對台政策不變以外，更要進一步透過更多互動去了解川普政府的立場。在川普的第二任期中，美中關係成為Ｇ２，當雙邊關係的質變已成事實，自然會連動包含台灣在內的全球地緣政治，未來無論是鬥而不破，或是暫時放下芥蒂相互克制對抗，都會很快影響到美國的外交政策，台灣、日本、韓國和歐洲國家都在密切關注。

或許民眾對於川習會和對於美國捍衛台灣的感受沒有太大變化，但同一份民調中，也顯示了多數民眾支持恢復或增加兩岸交流，更有七成民眾支持恢復核能，其背後反映的概念都是分散風險；試問，如果對現狀如此滿意，何必尋求改變呢？關鍵還是在避險。

正如ＡＩＴ前處長包道格所說，台灣已經走到轉捩點，國際局勢已經發生變化，台灣不能再假裝可以躲在美國羽翼下獲得絕對的平安；這名台灣友人言辭懇切，是給全民更是給賴總統一個提醒。