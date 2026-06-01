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統獨爭議 破6成盼永遠維持現狀創新高

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導

川習會後本報民意調查發現，百分之七民眾希望盡快獨立，一成四傾向維持現況以後再獨立，百分之四主張急統，百分之六主張緩統，六成三希望永遠維持現狀。主張永遠維持現狀創本報歷年調查新高。

和歷年調查結果相比，主張永遠維持現狀者首度突破六成，由去年的五成五上升至六成三，增加八個百分點，是二○一○年以來歷次調查的最高點；主張獨立的民眾合計為二成一，較去年減少四個百分點，創歷年調查的新低；主張急統和緩統的比率則由去年的一成四降至一成，也是歷年調查的最低點。

在美國總統川普日前表示，不想看到美國飛九千五百哩去打一場困難戰爭的發言後，本報民意調查發現，如果兩岸發生軍事衝突，四成三受訪者認為美國不會派兵，四成一覺得美國會協助防衛台灣。

交叉分析發現，不同世代對於國際情勢的判斷存在明顯差異，廿至卅九歲民眾中有過半數認為美國會派兵協防台灣，相較之下，四十歲以上民眾則有較高比率認為美國不會派兵。

針對川普在五月中訪問大陸並和大陸國家主席習近平進行會談，調查發現，雖然有三成民眾擔心川習會損害台灣利益，但有更多民眾認為無須過慮，比率占五成七，一成四無意見。

對於川普在川習會後接受美媒訪問指出「不希望台灣因為有美國支持而走向獨立」的說法，有三成民眾覺得賴政府正朝向獨立發展，但也有四成九民眾認為賴清德政府的政策本來就是維持現狀，百分之一持其他看法，二成無意見。

交叉分析發現，國民黨及民眾黨支持者較傾向認為賴政府正朝向獨立發展，比率均逾四成六；相較之下，民進黨支持者僅一成八認為政府正朝獨立發展，六成六認為維持現況才是賴政府的政策方向。

川習會後，賴總統發表五點聲明表示捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題，引發各界對於民進黨應否廢止台獨黨綱的討論。

本報民意調查發現，民眾對此意見分歧，三成三認為民進黨應該廢除台獨黨綱，三成三的人覺得不應該廢除，另有三成四無意見。

這次調查於五月廿二至廿七日晚間進行，成功訪問了一千零六十八位成年民眾，另五百九十二人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。

調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸樣本改善傳統市話抽樣缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。

川習會 民調 賴清德 兩岸 統獨

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