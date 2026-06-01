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新聞眼／賴強勢施政不改 選票將反映民意

聯合報／ 本報記者周佑政

賴清德總統執政滿二周年，本報民調顯示，民眾對賴政府執政的經濟表現不滿意高於滿意度，且高達七成支持恢復核能，凸顯台灣社會普遍憂心電力與能源問題，更有過半數民眾對司法改革不滿。整體而言，雖然賴總統的滿意度較去年增加，但民選元首仍應謙卑聽取民意，才能讓國政推動更為順利，政局更加穩定。

賴總統就任迄今，內外局勢交迫。在內政事務上，經濟表現在過去一年多來，受台美關稅、中東戰事等影響，國際經濟情勢令人擔憂，雖然賴政府不斷宣稱台灣經濟表現好、股市表現亮眼，但本報民調顯示，四成六民眾不滿意賴政府拚經濟，多於四成二的滿意度，顯示賴政府拚經濟力道仍待加強。

藍綠執政都高喊司法改革，司改成效也是民眾對政府不滿的主因之一。本報民調顯示，五成三民眾不滿賴政府司法改革，僅二成七滿意。賴政府上台後，司法單位處理民眾黨前主席柯文哲案引發藍白陣營強力批評「政治追殺」，雖然司改面向不能用單一事件、個案評量，但柯案所引發的政治效應，也連帶影響國人對賴政府在司法改革的觀感。

五成民眾不滿意，顯示賴總統施政仍無法獲得多數國人信任。民進黨是少數執政，在朝小野大的局勢下，賴總統的執政風格又十分強勢，能否虛心接受民意，誠心聽取在野意見，進而作出施政調整，不僅攸關執政成果，更會反映在今年地方選舉以及兩年後的總統大選上。

賴清德 司法改革 兩岸關係

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