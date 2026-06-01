本報民調朝野反應 藍白：民意清醒

本報民調結果顯示，多數國人支持恢復核能發電，賴政府執政則以司法評價最差。藍白立委指出，民調結果反映「民意清醒」，多數民眾早已不接受民進黨「非核家園」神主牌，繼續死守非核家園路線將是嚴重錯誤；民進黨則說，尊重民調結果，相信民意支持度只會正向成長。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，超過七成民眾支持核電，反映全世界都在重新擁抱核能，台灣卻在意識形態的迷宮裡打轉。

針對四成六民眾不滿民進黨的經濟表現，國民黨表示，國內貧富兩極化加劇，一成的高科技人員財富極速增加，但九成傳產就業者極度悲觀，有投資ＡＩ類股股票者大發利市，沒有的人則有強烈相對被剝奪感，這是對賴總統的嚴重警訊。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，社會早就已經不再接受民進黨「非核家園」神主牌，人民與企業要務實的穩定供電、合理電價、減碳務實，不是讓意識形態把台灣推向高電價、高空汙及高風險等「能源困局」。

民眾黨團總召陳清龍說，民調結果反映民意的清醒，七成一民眾支持恢復核能，賴政府不該再堅持非核神主牌。至於司法評價墊底，再度印證檢調淪為打壓異己的工具，雙重標準的司法早已讓人民失去信任。

民進黨立委吳思瑤說，政府正展開二次能源轉型，實現能源多元化，核能是選項之一、但不是唯一，重啟核電必須秉持確保核安、核廢料有解及社會共識等三原則，無論是核二、核三廠再啟動或跟國際合作開發新式核能技術，都是能源多元化政策下的考量。