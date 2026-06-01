本報系民調／司法改革最差 5成3民眾不滿意

賴清德總統五二○就職滿兩周年，本報民意調查發現，在內政上，賴總統施政評價最差的是司法改革，評價最好的是拚經濟的表現。在使用核能的議題上，朝野政黨支持者與中立民眾均支持恢復使用核能。

在本次民調中，評價最差的是司法改革，僅二成七民眾對賴政府推動司法改革的表現感到滿意，五成三不滿意，其中表達「非常不滿意」的民眾超過三成，另有二成無意見。在拚經濟議題上，有四成二的受訪民眾滿意，四成六不滿意。

本報民調顯示，五成三國人不滿意賴政府司法改革，其中柯文哲案引發支持者上凱道抗議「綠色威權司法不公」。本報資料照片

在能源議題上，賴總統今年稍早公開宣示要展開核二與核三延役相關評估工作，本報調查發現，有七成一民眾支持台灣恢復使用核能，其中非常支持者占三成九，三成二表示還算支持，僅一成六不支持恢復核電，一成三無意見。

交叉分析發現，受訪民眾對於恢復核能的看法不分朝野政黨立場，即便是民進黨支持者，也有六成二支持恢復使用核電，僅二成六表示反對。

在使用核能議題上，國民黨和民眾黨支持者分別有八成二及九成六支持恢復核電，中立民眾也以支持恢復核電者居多，六成九支持，一成七不支持。

國立台藝大廣電系教授賴祥蔚說，經濟榮景的基礎都仰賴能源，民進黨過去主張綠能取代核能，現在政策有變，賴政府必須有一套完整說法，才能取信於民，民調反映，民眾不能理解賴政府的能源政策；至於司改，賴政府近期司法高階人事提名及任命都有一些爭議，也會影響民眾觀感。

這次調查於五月廿二至廿七日晚間進行，成功訪問了一千零六十八位成年民眾，另五百九十二人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。

調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸樣本改善傳統市話抽樣缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。