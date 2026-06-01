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本報系民調／執政2周年 5成不滿意賴總統施政

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導
賴總統就職兩周年，民調結果，滿意度仍低於不滿意度。圖為日前賴總統在「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」記者會上說明政策。本報資料照片
賴總統就職兩周年，民調結果，滿意度仍低於不滿意度。圖為日前賴總統在「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」記者會上說明政策。本報資料照片

賴清德總統執政上月屆滿兩年，本報民意調查發現，五成不滿意賴總統施政，四成一滿意。

滿意度略升 中立民眾負評多

調查發現，賴總統執政兩年來，民眾對其施政表現皆以負面評價居多。不過，今年評價略有改善，儘管不滿意比率仍比滿意者高出九個百分點，但滿意度由去年賴總統就職周年調查時的三成七上升至四成一，不滿意度則從五成三降為五成。

其中，國民黨民眾黨支持者分別有八成四、九成三不滿意賴總統的表現，中立民眾也以負面評價居多，五成三不滿意，三成四滿意；民進黨支持者則多力挺賴總統的施政，八成七滿意，一成一不滿意。

在賴清德總統處理兩岸關係的表現，民眾以負面評價居多，四成九不滿意，三成七滿意。不過，與去年就職周年相比，好評增加五個百分點，不滿意比率也由五成三降到四成九。

鄭麗文訪陸 6成挺兩岸交流

調查發現，在國民黨主席鄭麗文四月訪問大陸後，大陸宣布十項惠台措施，有六成民眾支持賴政府藉此恢復或增加兩岸交流，僅二成二的人對此不支持，一成九無意見。

交叉分析發現，儘管各年齡層民眾都有超過五成四的人支持政府恢復或增加兩岸交流占多數，但廿至廿九歲民眾有三成五反對，比率為各世代中最高。

這次調查於五月廿二至廿七日晚間進行，成功訪問了一千零六十八位成年民眾，另五百九十二人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。

調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸樣本改善傳統市話抽樣缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。

賴清德 民進黨 民眾黨 國民黨

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