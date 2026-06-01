蔣萬安轟租補分攤 沈伯洋：北市有財源

財劃法修正後，內政部去年要求各縣市分攤今年租金補貼預算一至四成引發縣市反彈。台北市長蔣萬安昨說，許多縣市政府對將租補負擔轉嫁給地方有意見，不該讓人有這種「中央請客、地方埋單」的感覺。國土署長蔡長展回應，財劃法修正後，地方政府可支配財源較中央大幅提高，地方政府更有能力加強對民眾居住照顧力道。

內政部去年要求各縣市分攤今年租金補貼預算，六都以北市負擔四成最高，台南一成最低。

蔣萬安昨出席高中市長獎頒獎時表示，近幾年北市推出多項減輕育兒家庭負擔的政策，還有六條捷運正在新建、社會住宅布建及市場改建等，市府都非常願意去開路，克服各項困難，來減輕市民的負擔。

至於租屋補貼，此一政策從二○二二年開始，一直都是由中央全額支應，如今卻要地方協助分擔，桃園市長張善政已發聲反對，台南市長黃偉哲也說必須要衡量地方的財政穩定性等，不該有「中央請客、地方埋單」的感覺。

民進黨台北市長參選人沈伯洋則說，北市做過很多撒幣政策，不太可能今天遇到租屋補助時，就突然說現在北市到底錢夠不夠用，北市絕對是有這樣財源。

國民黨新北市長參選人李四川表示，過去租金補貼等政策原本由中央全額支應，如今中央卻以財劃法為由，要求地方共同分擔部分經費，對新北而言形同「被剝兩層皮」，原來該補助的沒有補助，本身該給的也沒有給。