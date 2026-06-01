白初選爭議多人出走 柯文哲：政黨就是有進有出

迎戰年底地方選舉，民眾黨積極擴展地方版圖，近期卻爆發多名黨員不滿初選制度退黨，據了解，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲對此並不擔心。柯文哲近日還在直播中表示，一個政黨本來就是有人加入有人離開，如果完全沒有人入黨、退黨，那才是「化石政黨」。

民眾黨近半年退黨黨員，包括創黨元老朱蕙蓉、前發言人李有宜、爭取台中市議員提名的黨員陳諭韋、新竹市樹下里長蔡志堅、南投縣議員簡千翔、雲林縣黨部前主委林靖冠、新北市汐止區黨部主任黃守仕、爭取台北市議員提名的黨員曾妍潔、前發言人楊寶楨、桃園市黨部前主委高宇彥、桃園市龜山區前主任高華宏等。

針對民眾黨退黨潮，黃國昌先前表示，「就是黨內有競爭，有人不願意競爭」，民眾黨的提名條例自有一套運作規則。

柯文哲近期也在自家直播節目表示，民眾黨只要有人退黨，就會被媒體操作成「退黨潮」，然而根據過去的統計數字，實際退黨人數僅有三、四人，同時有數百人甚至上千人入黨，一個政黨本來就是有人加入有人離開。

柯文哲說，制度不可能讓所有人都滿意，「不能在比賽前同意規則，結果出來不是自己想要的，就反過來說制度不公平」，建立制度最重要的是「願賭服輸」，政治運作常常不是選到最完美的方法，而是在不完美中選擇一套大家相對可以接受、可以檢驗的規則。