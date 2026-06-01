聽新聞
0:00 / 0:00

白初選爭議多人出走 柯文哲：政黨就是有進有出

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

迎戰年底地方選舉，民眾黨積極擴展地方版圖，近期卻爆發多名黨員不滿初選制度退黨，據了解，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲對此並不擔心。柯文哲近日還在直播中表示，一個政黨本來就是有人加入有人離開，如果完全沒有人入黨、退黨，那才是「化石政黨」。

民眾黨近半年退黨黨員，包括創黨元老朱蕙蓉、前發言人李有宜、爭取台中市議員提名的黨員陳諭韋、新竹市樹下里長蔡志堅、南投縣議員簡千翔、雲林縣黨部前主委林靖冠、新北市汐止區黨部主任黃守仕、爭取台北市議員提名的黨員曾妍潔、前發言人楊寶楨、桃園市黨部前主委高宇彥、桃園市龜山區前主任高華宏等。

針對民眾黨退黨潮，黃國昌先前表示，「就是黨內有競爭，有人不願意競爭」，民眾黨的提名條例自有一套運作規則。

柯文哲近期也在自家直播節目表示，民眾黨只要有人退黨，就會被媒體操作成「退黨潮」，然而根據過去的統計數字，實際退黨人數僅有三、四人，同時有數百人甚至上千人入黨，一個政黨本來就是有人加入有人離開。

柯文哲說，制度不可能讓所有人都滿意，「不能在比賽前同意規則，結果出來不是自己想要的，就反過來說制度不公平」，建立制度最重要的是「願賭服輸」，政治運作常常不是選到最完美的方法，而是在不完美中選擇一套大家相對可以接受、可以檢驗的規則。

柯文哲 簡千翔 朱蕙蓉

延伸閱讀

白營強棒戰竹北 柯文哲要藍加油

蔡壁如看板已掛上 民眾黨縣黨部：不建議民眾黨投入彰化縣長選戰

星期透視／在野內部開撕 綠營以逸待勞

國民黨要再修黨產條例 黃國昌：台灣民眾黨不會支持

相關新聞

影／鄭麗文強調明天訪美要傳遞和平訊息、國民黨才是真正的朋友

國民黨黨主席鄭麗文明天啟程訪美，今天下午到高雄參加兩場黨員活動，鄭麗文表示，訪美是要讓美國了解，國民黨才是真正的朋友，且要傳達和平訊息，唯有和平才能保台灣，也真正符合美國的國家利益，美中不要對抗、不要打戰，台灣將扮演最關鍵的角色。

學者：司法人事 都以總統意志優先

賴清德總統上任二年，本報民調在司法議題上顯示有五成三的民眾不滿意。國立高雄大學政治法律學系教授廖義銘說，不滿意數確實偏高，雖近年政治案件多，但問題不在個案，而是賴總統在政策判斷、司法人事安排上，多以政黨或個人偏好為依據，如大法官、檢察總長提名，百姓當然會認為司法獨立性受到影響。

本報民調朝野反應 藍白：民意清醒

本報民調結果顯示，多數國人支持恢復核能發電，賴政府執政則以司法評價最差。藍白立委指出，民調結果反映「民意清醒」，多數民眾早已不接受民進黨「非核家園」神主牌，繼續死守非核家園路線將是嚴重錯誤；民進黨則說，尊重民調結果，相信民意支持度只會正向成長。

新聞眼／賴強勢施政不改 選票將反映民意

賴清德總統執政滿二周年，本報民調顯示，民眾對賴政府執政的經濟表現不滿意高於滿意度，且高達七成支持恢復核能，凸顯台灣社會普遍憂心電力與能源問題，更有過半數民眾對司法改革不滿。整體而言，雖然賴總統的滿意度較去年增加，但民選元首仍應謙卑聽取民意，才能讓國政推動更為順利，政局更加穩定。

本報系民調／司法改革最差 5成3民眾不滿意

賴清德總統五二○就職滿兩周年，本報民意調查發現，在內政上，賴總統施政評價最差的是司法改革，評價最好的是拚經濟的表現。在使用核能的議題上，朝野政黨支持者與中立民眾均支持恢復使用核能。

鄭麗文今啟程訪美 強調國民黨傳達和平訊息

國民黨主席鄭麗文今將啟程訪美，規畫拜訪美國國會、美國在台協會（ＡＩＴ）華盛頓總部，與美國華府智庫等。鄭麗文昨表示，訪美是要讓美國了解，國民黨才是真正的朋友，且要傳達和平訊息，唯有和平才能保台灣，也才真正符合美國國家利益；國民黨才能確保兩岸不會打仗，這也是台灣要扮演的關鍵角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。