童子瑋籃協落馬 市長戰前受挫

中華民國籃球協會昨天進行第十四屆理事長改選，原本占有現任資源且呼聲極高的基隆市議會議長童子瑋，在八百六十名會員直選下，最終選舉結果以一百零一票之差，不敵今年才宣布參選的辜家第四代、現任國際中橡集團董事長辜公怡，無緣接手彰化縣議長謝典霖之後成為籃協新任理事長。

四十歲的童子瑋是基隆市首位民進黨籍議長，表叔是賴清德總統，童已獲得綠營提名將角逐今年基隆市長選舉；他催生的基隆黑鳶籃球隊成軍第一年就打進超級籃球聯賽（ＳＢＬ）冠軍戰，表態參選籃協理事長原本呼聲極高，選前舉辦交流茶敘包括協會、兩職籃聯盟ＰＬＧ、ＴＰＢＬ和國家隊教練都與會，不料辜公怡卻扮演程咬金，讓童子瑋年底市長選舉前先嘗到挫敗滋味。

昨天籃協理事長改選在彰化舉行，早上先進行的會員大會討論氣氛熱絡，下午一點半開始進行理事長投票，到四點半投票截止前一刻才完成所有投票。投票現場秩序良好，預估到場人數破五百人，加上委託投票人數，總共有效票八百六十張、廢票八張，開票後辜公怡一路領先，最終在三名候選人中獲得四百七十五張勝出，成為新任理事長。

辜公怡表示「美好一仗已經打完」，接續將展開請益行程，拜會台灣籃球前輩並了解籃協實際運作情形，目標除推動ＰＬＧ和ＴＰＢＬ邁向合併，建立國家隊選訓透明化、和世界接軌都是任內方向。