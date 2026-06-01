鄭麗文訪美不比訪陸敏感 藍樂觀其成

國民黨主席鄭麗文今啟程訪美，國民黨立委李彥秀說，鄭麗文此次訪問美國，注定會是一次非常成功的政黨外交之旅。藍委普遍認為，訪美行不若訪陸敏感，鄭麗文若能向美方更仔細闡述國民黨的立場，當然樂觀其成。

李彥秀指出，「親美、和陸」是國民黨長期一貫的主張、也符合美國的最大利益，美國總統川普說「不希望看到有人走向獨立」更與國民黨立場完全一致。這次出訪兩位大使級的前外交官隨行，加上鄭麗文本身就是劍橋大學國際關係的高材生，民進黨企圖操作國民黨「疑美」立場將是徒勞。

國民黨立委牛煦庭說，長期以來國際媒體、駐台機構等，在民進黨長期執政下，或多或少會出現路徑依賴、埋單民進黨敘事，將國民黨路線簡化成親中、反美。他表示，作為務實政黨，多方合作、降低衝突，不要走向戰爭，國民黨有責任扮演這樣的角色。

也有藍委認為，鄭麗文訪美最重要目的是為了募款，相比台中市長盧秀燕的訪美行程，鄭麗文目前是黨主席不是潛在總統候選人，不用去「面試」，因此見到什麼樣層級的官員並非首要任務，評估接見的美官員不會有「意外之喜」。