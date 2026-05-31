日菲啟動EEZ談判 外交部盼共同探討海洋永續發展

日本與菲律賓日前宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，外交部今天對此表達肯定，並願在與菲律賓和日本分別已簽署漁業相關協定的基礎上，進一步針對共享海洋資源、共同維護印太地區海事安全等進行探討。

外交部下午表示，日本與菲律賓5月28日峰會後發布的聯合聲明指出，兩國決定在遵守相關國際法及「聯合國海洋法公約」前提下，啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判。菲日透過和平對話、遵循國際法規範以解決海事問題，與台灣一貫立場一致，外交部對此予以肯定，並期待三方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻。

外交部表示，台灣領土及相關海域的主權權利不容中方置喙，再次嚴正駁斥中國外交部發言人逕自認定日菲未來談判範圍涵蓋台灣海域、中國依其國內法享有相關主權權利等說法。

外交部重申，台灣始終秉持以「擱置爭議、和平開發」精神處理海事爭議。台灣願在與菲律賓和日本分別已簽署漁業相關協定的基礎上，進一步針對共享海洋資源、共同維護印太地區海事安全，以及促進海洋生態的永續發展進行探討。