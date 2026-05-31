韓國瑜台中為勞工頒獎 不忘推江啟臣「把台中拉到一個國際化的都市」

全國勞工大聯盟總會今進行模範勞工表揚，立法院長韓國瑜受邀出席頒獎，他致詞時表示，未來的台中有一條很重要的路，一定要走國際化，一定要做國際化的都市。希望江啟臣副院長這麼多年的奉獻跟投入，能夠將來真的把台中拉到一個國際化的都市。

韓國瑜致詞時高度肯定江啟臣和他在立法院的配合和努力，並說，前院長游錫堃在任內，4年接待了大概有6千位外賓。但這兩年半，他和江啟臣已經接待快9千位。而且和江啟臣的合作非常愉快，有任何辛苦的工作請他出面，基本上都能夠處理得非常的棒。而江是區域立委，還要兼顧他的地方，台中、立法院兩頭跑，有的時候一天坐高鐵來回就是 6、7 趟，但依然保持著笑容。

韓國瑜說，台灣1千1百萬的勞工，高科技大概只有90萬，也就是有1千萬以上的人不是高科技。一個健全的台灣，一定是需要依賴百工、百業，各行各業，大家一起來打拼。一個能力強的政府，他的注意力絕對不僅僅在於股票上市公司，更應該把資源、關懷落在百工、百業這些基層。

他說，台灣能受世界矚目，有４樣指標，分別是半導體、醫療、中小企業以及民主生活方式，勞工對這個社會的貢獻非常巨大。不管從事什麼樣的行業工作，對台灣這個社會貢獻都是極其巨大的。

江啟臣說，他跟院長韓國瑜接待外賓的時候，大家每每問到的問題一定是晶片、一定是台積電、一定是半導體。但是他通常最後都會回答他們「如果沒有台灣偉大的勞工，就不會有台積電」想想看，輝達執行長黃仁勳大老遠從美國回來，他有辦法叫 AI 幫他煮個麵嗎？幫他煮那一桌兆元餐嗎？不可能。還是要靠台灣偉大的廚師。

他說，他今天還遇到幫台積電蓋廠的人，也是他們24小時在搶時間蓋，跟全球競爭。所以常常聽說，台灣最美麗的風景是人，是我們友善的人民。也就是在每一個角落默默付出努力的偉大勞工朋友，我們的工程師、勞工，甚至是我們的農民，都在為台灣創造偉大的競爭力。

立法院長韓國瑜今指出，希望江啟臣副院長這麼多年的奉獻跟投入，能夠將來真的把台中拉到一個國際化的都市。記者黃寅／攝影

全國勞工大聯盟總會今進行模範勞工表揚，立法院長韓國瑜和副院長江啟臣受邀出席頒獎。記者黃寅／攝影