影／鄭麗文強調明天訪美要傳遞和平訊息、國民黨才是真正的朋友

國民黨黨主席鄭麗文明天啟程訪美，今天下午到高雄參加兩場黨員活動，鄭麗文表示，訪美是要讓美國了解，國民黨才是真正的朋友，且要傳達和平訊息，唯有和平才能保台灣，也真正符合美國的國家利益，美中不要對抗、不要打戰，台灣將扮演最關鍵的角色。

鄭麗文先出席高雄婦女領袖成長營，她致詞時強調，今年選得好、2028政黨輪替，就能換來天下太平，國民黨現在要努力讓台海沒事，明天即將訪美，要讓美國了解國民黨才是真正的朋友，國民黨才能確保兩岸不會打仗。

鄭麗文強調，她之所以去中國大陸見習近平，是要證明其實對岸也不想打仗；民進黨從陳水扁到蔡英文如今到賴清德，沒當總統時高喊台獨，當了總統都說台獨不可能，既然不可能，民進黨乾脆就下架台獨黨綱。

鄭麗文轉往鳳山參加黨員座談會暨市長議員參選同志介紹會，與立委柯志恩及五名議員參選人同框，提及明天將啟程的訪美行程，現場支持者大喊加油。

鄭麗文表示，「鄭習會」後短短一個月時間，美國總統川普也跟習近平見面，她明天要去美國訪問長達兩星期，美西、美東都要去，因為國民黨要非常清楚地傳達和平的訊息。

鄭強調，和平不但才能保台灣，和平也才真正符合美國的國家利益，所以國民黨樂見川普代表美國，美中攜手開創和平，美中不要對抗、美中不要打戰，不但確定東亞的和平，而且會贏來前來未有的繁榮與進步，其中台灣扮演最關鍵角色。

鄭麗文說，台灣人愛好和平，具有海洋無畏精神及大愛胸懷，也期許國民黨第一線小組長、里長、議員從基層出發，她認為國民黨最接地氣，也代表所有台灣人民的真正心聲，把國民黨的大愛傳出去、正能量帶出去，只有國民黨才是真正認真保衛台灣、捍衛民主，深化台灣發展及創造和平的紅利，可以真正保護中華民國台澎金馬。

鄭麗文指出，國民黨不但要跟對岸訂定和平正常關係，也要深化美國這個最重要盟友，美中台共同攜手，可以帶來人類全新歷史光明一頁。

國民黨主席鄭麗文出席鳳山黨員座談暨市長議員參選同志介紹會，鄭提及明天將展開訪美行程，現場黨員大喊「加油」。記者徐白櫻／攝影

國民黨主席鄭麗文出席鳳山黨員座談暨市長議員參選同志介紹會，勉勵小組長、里長、議員從基層出發，把大愛傳出去、正能量帶出去。記者徐白櫻／攝影