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傅崐萁力推生2胎社宅免費 台灣空屋達10%…包租代管最佳時機

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照片
國民黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照片

少子女化嚴峻，國民黨團總召傅崐萁日前拋出「生育第一胎免費入住社會住宅 30 年、第二胎終身免費」，他今強調，國民黨「居住綁定育兒」的策略，已有韓國的成功實證，現在台灣空屋近100萬戶，比例高達10.43%，此時正是有效落實包租代管的最佳時機。

國民黨團指出，國民黨的政策涵蓋生命周期實質照護，除了社宅安居，更包含每月發放5000元育兒補助、0至6歲托育補助提升至每半年2萬元，同時0至6歲健保全額免費，減輕新手父母醫療負擔。傅崐萁強調，國民黨的解方是建立「居住、托育、醫療」三管齊下的立體防護網，給予青年家庭最實質、長期的政策支持。

國民黨團說，居住綁定育兒策略在韓國已有成功實證，韓國2023年生育率降至0.72，政府隨後宣布進入「人口緊急狀態」。政府推出「生一胎免費住社宅 20年，生兩胎住一輩子」的強力激勵措施，並配合將全薪育嬰假延長至6個月、總長達1年半等友善職場改革。在對症下藥後，韓國出生率脫離全球墊底位置，2024年總生育率大幅回升至0.8， 創15年新高且持續回溫中，證明解決居住痛點與職場環境，才是有效的催生政策。

國民黨團對比亞洲鄰國政策，日本的「異次元少子化對策」雖擴大兒童津貼並推動多子女家庭免學費，但偏重於現金與教育補貼，只減輕年輕一代部分經濟重擔；新加坡則高度依賴發放「嬰兒花紅」等亞洲最慷慨的育兒福利及極高的公共住宅（組屋）有極高的抽籤與選房優先權，但受限於高昂的整體生活成本與職場壓力，2025年生育率仍持續下跌，每年需引進2萬至3 名新移民來維持人口規模與本國勞動缺口。

國民黨團強調，賴清德總統近期宣布預計投入3800億元的「台灣人口對策新戰略」，提出 0 至 18 歲成長津貼等 18 項措施。本質上未脫離發放多元津貼與現金補助思維，對高房價的結構性壓力毫無強力對策。傅崐萁說，賴政府社宅政策早已跳票，絕不容許政府的政策讓百姓「看得到、吃不到」。現在台灣空屋近 100萬戶，比例高達 10.43%，此時正是有效落實包租代管的最佳時機。

傅崐萁 國民黨團 生育 育兒

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