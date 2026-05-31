快訊

台南人潮眾多海安商圈餐廳火警濃煙漫天 消防派遣25車60人急救援

鄭麗文強調明天訪美要傳遞和平訊息、國民黨才是真正的朋友

蕭敬嚴、何元楷相爭落幕？何元楷成「提名同志」 陶威中爭取報准參選

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文明訪美 要讓美國了解「國民黨才是真正的朋友」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美。（本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文將於6月1日啟程訪美。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文明天將啟程訪美，她今天表示，唯有2028選對總統，台灣就不會面臨戰爭，只要和平，台灣就可以賺全世界的錢。今年選得好、2028政黨輪替，就能換來天下太平，國民黨現在要努力讓台海沒事。她明天即將訪美，要讓美國了解國民黨才是真正的朋友，國民黨才能確保兩岸不會打仗，這也是台灣要扮演的關鍵角色。

鄭麗文今到高雄出席婦女菁英領袖成長營活動，與數百位婦女幹部交流座談。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華、高雄市長參選人柯志恩及多位女性議員、里長參選人都到場。鄭麗文說，訪美前能到高雄感受到姊妹們爆棚的熱情，「我一定帶滿正能量前往美國，把所有美國人都融化。」

鄭麗文表示，大家常討論國民黨有幾個太陽，「你們每一個都是小太陽」，在座婦女朋友所到之處都是光明，散發正能量。相對於民進黨一天到晚製造仇恨對立，國民黨愛好和平，關心下一代的未來，「對台灣好，對兩岸就會好，對世界也會好，對美國也會好。」婦女朋友們不只是小太陽，而且還是和平的使者。家裡最重要的是女人，要安心、安全與安定，「換女生當市長應該大家就會安心了」。

鄭麗文說，台灣厲害的不是只有民主，也不是只有經濟，而是不管什麼宗教在台灣都可以和平共處，宗教不計較膚色，也不在乎貧富，如同慈濟、佛光山到全世界去，就是善意的出發，沒有國界藩籬。最重要的是不要有戰爭，台海如發生戰爭，全世界都倒楣，所有成就變廢墟，全世界包括美國都不會好，因此川普才說美國不會為台獨打仗。

鄭麗文表示，她之所以去訪問中國大陸見中共總書記習近平，是要證明其實對岸也不想打仗。民進黨從陳水扁到蔡英文如今到賴清德，沒當總統時高喊台獨，當了總統都說台獨不可能，既然不可能，民進黨乾脆就下架台獨黨綱。

鄭麗文說，2024年賴清德的選票就是4成，在野只要團結其實應該會贏。這就是為什麼她上任後非常認真推動藍白合的原因，一定要把所有非民進黨的力量團結在一起就有贏面，對於民進黨各種奧步，要關關難過、關關過，相信歷史的浪潮已經在改變，一步一步走，一定能達到目的。

鄭麗文 國民黨 美國 柯志恩

延伸閱讀

鄭麗文明啟程訪美說明「 和平繁榮之鏈」造訪5城市與華府智庫閉門座談

大屋頂下／不作一方前哨應作雙邊橋梁—鄭麗文訪美 季辛吉領路

鄭麗文將訪美 藍國際部董佳瑜談效果展望：與對方建立直接聯繫

鄭麗文將訪華府 擬拜會AIT、與CSIS等智庫閉門座談

相關新聞

影／鄭麗文強調明天訪美要傳遞和平訊息、國民黨才是真正的朋友

國民黨黨主席鄭麗文明天啟程訪美，今天下午到高雄參加兩場黨員活動，鄭麗文表示，訪美是要讓美國了解，國民黨才是真正的朋友，且要傳達和平訊息，唯有和平才能保台灣，也真正符合美國的國家利益，美中不要對抗、不要打戰，台灣將扮演最關鍵的角色。

鄭麗文明訪美 要讓美國了解「國民黨才是真正的朋友」

國民黨主席鄭麗文明天將啟程訪美，她今天表示，唯有2028選對總統，台灣就不會面臨戰爭，只要和平，台灣就可以賺全世界的錢。今年選得好、2028政黨輪替，就能換來天下太平，國民黨現在要努力讓台海沒事。她明天即將訪美，要讓美國了解國民黨才是真正的朋友，國民黨才能確保兩岸不會打仗，這也是台灣要扮演的關鍵角色。

鄭麗文明訪美 王定宇點名訪團一成員示警：勿傳遞中共論調

國民黨主席鄭麗文將在6月1日晚間率團訪美，民進黨立委王定宇31日示警，鄭麗文率團赴美卻帶著長期與中共論調一致的陸配中常委，他認為這行最起碼要帶去台灣真實的聲音，否則台灣選票將會制裁出賣台灣的政治人物跟政黨。

鄭麗文明啟程訪美說明「 和平繁榮之鏈」造訪5城市與華府智庫閉門座談

國民黨主席鄭麗文明天將啟程訪問美國，幕僚表示，此行主軸是「和平」，說明台灣應扮演「和平繁榮之鏈」的角色，將依序造訪舊金山、紐約、波士頓、華府及洛杉磯，預計6月16日返台。訪團除規畫拜訪美國國會、美國在台協會（AIT）華盛頓總部，以及美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）展開閉門座談。

韓國瑜台中為勞工頒獎　不忘推江啟臣「把台中拉到一個國際化的都市」

全國勞工大聯盟總會今進行模範勞工表揚，立法院長韓國瑜受邀出席頒獎，他致詞時表示，未來的台中有一條很重要的路，一定要走國際化，一定要做國際化的都市。希望江啟臣副院長這麼多年的奉獻跟投入，能夠將來真的把台中拉到一個國際化的都市。

傅崐萁力推生2胎社宅免費 台灣空屋達10%…包租代管最佳時機

少子女化嚴峻，國民黨團總召傅崐萁日前拋出「生育第一胎免費入住社會住宅 30 年、第二胎終身免費」，他今強調，國民黨「居住綁定育兒」的策略，已有韓國的成功實證，現在台灣空屋近100萬戶，比例高達10.43%，此時正是有效落實包租代管的最佳時機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。